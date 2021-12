Novela terminada: el “Kun” y un final esperado

Durante las primeras horas de esta mañana pasando el mediodía en España, en el Camp Nou, Joan Laporta acompañado de Sergio “Kun” Agüero brindaron una rueda de prensa y en la misma era con la misión de confirmar que el ex atacante de Independiente por su arritmia deja la actividad profesional. Hace un mes y medio atrás, en octubre pasado, en el partido entre el conjunto “Culé” recibiendo al Alavés, el hombre argentino se retiró promediando el primer tiempo por un fuerte dolor en la zona del pecho y encendió las alarmas en Cataluña por su estado de salud.

Después de someterse a diferentes estudios médicos, en un primer momento, los partes confirmaron que tenía que ser evaluado por un periodo de dos o tres meses aproximadamente y por este motivo, se perdió la última ventana de noviembre con la Selección Argentina y la recta final de la temporada. Sin embargo, en este último tiempo, los portales españoles hicieron eco que su problema era más de lo esperado y todo parecía indicar que el anuncio iba a ser inmediatamente hasta que este miércoles 15 de diciembre de 2021 será recordado por el histórico jugador de 33 años.

Agüero, tiene antecedentes por Independiente (2003-2006) jugó 53 compromisos con 23 goles, Atlético Madrid (2006-2011) estuvo presente en 234 encuentros con un saldo de 101 conquistas, Manchester City (2011-2021) con 390 presencias con 260 conquistas y este último tramo con el Barcelona cinco juegos y un solo gol en su cuenta personal, cabe recordar que llegó en las semanas previas del arranque de la Copa América. Los números de la extensa trayectoria de, tiene antecedentes pory este último tramo con el, cabe recordar que llegó en las semanas previas del arranque de la

En su paso por los colores de la “Albiceleste”, el nacido en Buenos Aires, luego de quedar afuera de la Copa del Mundo de Alemania 2006 dirigida por José Pekerman, su debut se produjo con Alfio Basile como entrenador en el clásico contra Brasil disputado en Londres. Tras su carta de presentación con los diferentes directores técnico, fue convocado para el mundial de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, en este último anotó dos goles en la competición en el estreno contra Islandia y el tanto de la ilusión ante Francia por los octavos de final, además también fue citado para jugar las Copas Américas 2011, 2015, 2016, 2019 y 2021, en la histórica conquista de Maracaná no alcanzó a disputar demasiados minutos en la competición, asistió de gran manera a Lionel Messi( su gran amigo dentro y fuera de la cancha) en el cotejo frente Bolivia en el cierre de la fase de grupo.

Por otro lado, en su etapa por juveniles dejo su huella, en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y las Copas del mundo de Países Bajos 2005 y Copa del Mundo de Canadá 2007, en estos tres casos se colgó la medalla de oro, donde gritó campeón de estos certámenes. En la lista de los máximos goleadores de la historia del conjunto “Nacional”, está en la quinta posición con 431 conquistas en 779 compromisos, un promedio de 0,55 y estaba a dos de alcanzar el registro que tiene Carlos Bianchi.

La última vez alegría del “Kun” de manera profesional, la hizo en el clásico contra el Real Madrid por la fecha diez de la Liga Santander y fue el descuento transitorio en el minuto 48’ del segundo tiempo en la semana previa al episodio que le provocó la arritmia. Y un día, el mundo futbolero, se despide del histórico goleador caracterizado por su talento dentro del verde césped como afuera del mismo.

Las frases más destacadas de su conferencia

Analizó su estado de salud

“Me siento bien ahora. Las primeras semanas fueron duras, pero cuando me hice la primera prueba física en la clínica, los médicos me llamaron para decirme que había una posibilidad muy grande de que no debería seguir y ya empecé a mentalizarme. No fue fácil”

Un mensaje al pueblo “Blaugrana”

“Me hubiera gustado poder ayudar a los compañeros. Les deseo lo mejor al Barça y a mis compañeros. Son todos fantásticos y hay gente muy joven que quiere aprender. Me voy muy contento por cómo es el club”

Su llegada al Barcelona

“Joan (Laporta) contactaron conmigo y fue increíble. Sabía que venía a uno de los mejores equipos del mundo, pero las cosas pasan por algo. Desde que llegué me han tratado muy bien, y la gente también”

Al momento de tomar la decisión final

“Tomé la decisión hace 10 días o unas semanas. Esperé para tener una esperanza, pero no hubo opciones”