El uno por uno de Argentina contra Venezuela

Cuando Argentina enfrenta a un adversario como Venezuela, la noticia no es la victoria, sino cómo venció, hoy la Scaloneta convenció. Nicolás González, Ángel Di María y Liones Messi anotaron en el último juego como local antes de la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Franco Armani (6): Por suerte, el arquero no fue exigido en 90% del partido, pero fue seguro en los 15’ del primer tiempo cuando tuvo que salir del gol para impedir la contra del adversario.

Nahuel Molina (7): Importante participación para la rápida recuperación de pelota y molestó a los visitantes cuando avanzó al ataque, siempre con triangulaciones con Paredes y uno más, a veces con De Paul, otras con Messi. En el segundo tiempo casi sumó una asistencia para las estadísticas, pero Mac Allister desperdició la chance de hacer el gol.

Germán Pezzella (6): Tampoco sus servicios fueron muchos necesarios para mantener a Venezuela sobre control. El orden del juego estuvo con la soberanía de la Scaloneta en el medio campo para una rápida recuperación, estratégia que funcionó hasta los 90’.

Nicolás Otamendi (6): Su liderazgo en la cancha debe ser reconocido. Otamendi demuestra en todos los partidos que no necesita usar el brazalete para tener una postura de capitán.

Nicolás Tagliafico (8): Argentina clasificada, Venezuela eliminada, el tono del duelo pareció no más que un amistoso que vale puntos. Sin embargo, el lateral demostró una competitividad y atención a los detalles que parecía estar jugando a la final del mundial. Tagliafico estuvo tan seguro de su fútbol que hasta cuando se equivocó, se recuperó y logró hacer una linda gambeta.

Rodrigo De Paul (9): Dominó el medio de campo, con mucha inteligencia en su posicionamiento y con la picardía que lo caracteriza. A los 35’, dio el pase para el gol de Nicolás González, y a los 78’, la asistencia para el golazo de Di María.

Leandro Paredes (8): Cuando la albiceleste no tenía la pelota, Paredes trabajó en conjunto con De Paul para asegurar el control del duelo. Cuando estuvo con el esférico, eligió bien las acciones, promovió triangulaciones con Molina, inversiones con Tagliafico y salidas con Messi.

Alexis Mac Allister (7): No hizo una mala participación, pero estuvo abajo de los demás seleccionados que jugaron en la ofensiva. Pese a su breve participación en el primer tanto, el ex Boca Juniors no se movimentó mucho en el primer tiempo para intentar romper con las líneas defensivas de Venezuela, y perdió una chance clara de anotar en la segunda mitad del encuentro.

Nicolás González (7): Se movimentó muy bien en la jugada que terminó con su gol, fundamental para romper el grito de los hinchas presentes en La Bombonera.

Joaquín Correa (7): También demostró muchas ganas de participar y de ser competitivo. Además tuvo dos chances de convertir, desperdició ambas.

Lionel Messi (10): “La pelota siempre al diez”, frase que resume a la Scaloneta. Messi lideró todas las acciones ofensivas de la albiceleste, buscó la pelota todo el tiempo, rompió las líneas con gambetas y toqueteos rápidos. El gol del rosarino a los 82’, fue la cereza del postre de un partido perfecto, típico del nombre que acompaña la diez de Argentina.

DT Lionel Scaloni (9): Impuso su estrategia y no dejó al adversario la chance de soñar con algo más que una derrota. Un partido tan bien controlado, que ningún jugador argentino recibió tarjeta amarilla.

Los que entraron

Ángel Correa (6): Ingresó bien, pero no agregó mucho para el seleccionado.

Ángel Di María (9): Celebrado por todos los aficionados presentes en La Bombonera, puso un poco de su magia en el partido cuando anotó el golazo a los 78’, y todavía le sobró tiempo para una linda asistencia en el gol de Messi a los 82’.

Guido Rodríguez (1): Apenas entró en el lugar de Paredes, sumó pocos minutos sin muchas chances de agregar algo al duelo.

Lucas Boyé (1): Debutó en la selección, pudo sentir la emoción de vestir la camiseta por cinco minutos.

El próximo confronto de Argentina será como visitante ante Ecuador, martes a las 20:30h.