Huracán triunfó ante Rosario Central por 2-0 y consiguió su primera victoria en el torneo

El Globo comenzó el partido con una presión alta que provocaba el error rival, el cual tardó en acomodarse en la cancha. En las ocasiones que el Canalla lograba adelantar metros en el campo perdía rápido la pelota y provocaba los contraataques para el equipo de Parque Patricios. El enganche quemero Franco Cristaldo haría el 1 a 0 los siete minutos de iniciado el encuentro luego de una serie de rebotes en el área. La jugada del gol inició en un rápido saque del arquero Lucas Chaves que dejó malparado a la defensa del combinado rosarino. A lo largo de la primera etapa se pudo ver los desmarques de Cristaldo y sus asociaciones con los laterales y extremos en ambas bandas. El uruguayo Matías Cóccaro fue otro con mucha movilidad. El delantero trazaba diagonales a las líneas de los costados y generaba chances de gol al recibir la pelota en esos sectores pocos comunes para un delantero. A partir de aquellas acciones del punta llegarían los dos goles del local. En el primer tanto, el ex Montevideo City Torque de Uruguay recibió, hizo un caño y mandó un centro que terminó con el gol del enganche. Al los 8 minutos del complemento Cóccaro volvería a encarar en una individual que finalizaría en un remate que se desviaría dos veces antes entrar al arco y convertirse en el segundo gol del Globo, el cual fue en contra gracias al último desvío por parte del defensor Lautaro Blanco.

A la mitad del primer tiempo comenzaría el protagonismo del Video Assistant Referee (VAR) al anular un gol de Cóccaro por posición adelantad. Luego se revisaría una posible expulsión del capitán de Huracán Lucas Merolla luego de un empuje a Alejo Véliz. El juez del encuentro, Germán Delfino lo resolvería con una tarjeta amarilla para ambos. Luego de estos incidentes el enfrentamiento pasaría a ser más discutido, tanto con el árbitro como entre los mismos jugadores. Delfino terminó de adicionar siete minutos al cierre de la primera parte. Los dirigidos por Leandro Somoza terminaron esta etapa del partido con cinco amonestados.

Después del 2 a 0 bajó el nivel del encuentro. Huracán no le dio el físico para aguantar la presión y seguir con las llegas al arco rival. Rosario Central no pudo hacerse con el protagonismo nunca, pudieron balancearlo pero no peligraron a Chaves. La reciente incorporación del conjunto de Diego Dabove, Benjamín Garré, haría su debut al entrar a la mitad del complemento.

El siguiente partido de Huracán será este martes a las 21.30 contra Defensa y Justicia por la tercera fecha del torneo.