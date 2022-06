Empate sin emociones

El "Granate" y el "Canalla" empataron sin goles en Rosario por la fecha 1 de la Liga Profesional.

Flojo partido entre Lanús y Rosario Central. Fue un encuentro muy friccionado, peleado y con poco fútbol. Ambos intentaron golpear con sus armas y ninguno pudo hacer valer su arsenal. El partido pudo haber tenido un cambio drástico tras la expulsión de Marcelo Benítez, pero el mismo no cambió el ritmo ni la eficacia de ninguno de los dos equipos, por lo que el resultado fue un merecido 0-0. El empate no gusta ni disgusta. Lo positivo es que no se perdió, mientras que lo negativo fue no haber aprovechado el hombre de más que tuvo durante gran parte de la segunda etapa. Sin embargo, el Granate jugó con algunos nombres que no suelen estar dentro del once titular (Lucas Varaldo y Samuel Careaga, por ejemplo), lo que da a entender que, quizá con el equipo ideal de Jorge Almirón, esto se podría aprovechar en otro contexto.

El partido comenzó con un ritmo que prometía intensidad y goles, pero eso sólo quedó en una posibilidad. A los 8’, Luciano Ferreyra remató desde la puerta del área pero el intento no fue al arco, marchándose por poco cerca de los tres palos. Unos minutos después, Lanús tuvo la más clara del partido. A los 12’, Brian Aguirre habilitó a Lucas Varaldo tras una excelente salida desde campo propio y el juvenil eludió al arquero y remató al arco vacío, pero el derechazo se estrelló en el palo y terminó en las manos de Gaspar Servio. Seis minutos después, Ángel González ingresó al área con posesión y perfil para rematar y eligió el primer palo, donde Servio tenía posicionado el pie y tapó el intento del ex Estudiantes. La respuesta del Canalla tardó diez minutos con un intento de cabeza de Alejo Veliz que finalizó lejos del arco de Monetti. Al cierre de la primera etapa, Walter Montoya encontró un rebote dentro del área y remató a media altura, mandando la pelota por encima del travesaño.

Ya en el segundo tiempo, a los 3’, Alejo Veliz recibió la pelota de espaldas al arco, pivoteó y remató al arco pero sin éxito mandando la pelota a la red exterior del arco. A pocos minutos del inicio del segundo tiempo, Marcelo Benítez agredió a Matías Pérez desde el piso y, tras revisión del VAR, Pablo Dóvalo expulsó al jugador Canalla. A los 15’ Brian Aguirre remató desde larga distancia y la pelota tuvo un pique previo antes de llegar a las manos de Servio, que tuvo que necesitar dos tiempos para quedarse con el esférico. A los 16’, tímido remate de Claudio Spinelli, quien ingresó en reemplazo de Samuel Careaga y obligó un momentáneo cambio esquemático (4-4-2 con Varaldo y Spinelli como delanteros). A los 25’, Lautaro Acosta ingresó al área con la pelota en posesión y estaba perfilado para rematar pero eligió cedérsela a Claudio Spinelli, que no pudo conectar la pelota ya que la pelota fue despejada por la defensa canalla. A los 43’, Claudio Spinelli ingresó al área para culminar de cabeza un centro de Lautaro Acosta, pero el cabezazo se fue alto por encima del travesaño.

El partido culminó en un sobrio empate sin goles en Rosario que significa la continuidad de un invicto de seis partidos por torneo local. Su próximo rival será Defensa y Justicia el próximo viernes a las 19:00 en “La Fortaleza”.

FICHA DEL PARTIDO

ROSARIO CENTRAL 0: Gaspar Servio; Damián Martínez, Facundo Almada, Juan Komar, Lautaro Blanco; Walter Montoya, Claudio Yacob, Marcelo Benítez, Luciano Ferreyra; Alejo Veliz, Lucas Gamba.

DT: Leandro Somoza

LANÚS 0: Fernando Monetti; Leonel Di Plácido, Matías Pérez, Diego Braghieri, Nicolás Pasquini; Brian Aguirre, Tomás Belmonte, Samuel Careaga; Ángel González, Lautaro Acosta, Lucas Varaldo

DT: Jorge Almirón

GOLES: No hubo

CAMBIOS: 11'ST N. Romero por L. Gamba (RC); 14'ST C. Spinelli por S. Careaga; 28'ST F. Pérez por L.Di Plácido; 28'ST I. Malcorra por A. González (L)

TARJETAS AMARILLAS: 36'PT F. Almada; 40'ST D. Martínez (RC); 45(+2)' C. Spinelli; 45(+4)' L. Acosta (L)

TARJETAS ROJAS: 07’ST Marcelo Benítez (RC)

ÁRBITRO: Pablo Dóvalo

ESTADIO: Gigante de Arroyito