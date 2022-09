Dybala: "Argentina siempre va a ser candidato con Leo"

Argentina jugará este viernes su primer amistoso frente a Honduras en Estados Unidos, precisamente en la turística ciudad de Miami. El cotejo será a las 21:00 (hora Argentina) y será el primero de dos que disputará el seleccionado argentino. El martes tendrá el segundo frente a Jamaica.

"La joya" está pasando un buen momento futbolístico desde su llegada a la Roma. Anotó cuatro goles y repartió dos asistencias, esto en ocho partidos.

Recobró la titularidad que, injustamente perdió en la Juventus, y está volviendo a ser lo que fue para la Serie A en algún momento.

Fue nuevamente convocado por Lionel Scaloni para la última preparación antes del mundial y tuvo la oportunidad de dialogar con los periodistas que se encuentran en Estados Unidos.

La palabra de Dybala

"Siempre es lindo estar acá, es un placer ponerse la camiseta de la selección, y más ahora que estamos cerca del mundial, uno quiere estar", respondió Paulo luego de que tuviera una lesión que asustó a más de uno.

Sobre si se siente adentro de la lista del mundial, afirmó: "Todos queremos estar, todos tenemos la ilusión de estar y todos trabajamos para eso. Después el entrenador armará la lista y uno siempre tiene esa ilusión, y más en un mundial, la competición más linda que tenemos como argentinos".

También se expresó en cuanto a lo que se decía cuando no tenía buenos rendimientos en la selección y cuando le decían que era la sombra de Messi: "Eso fue mucho del periodismo. Yo siempre trato de trabajar para dar lo mejor de mi, lo que me pida el entrenador y lo que me pidan los compañeros. Siempre trato, cuando me toca, dar todo porque hoy todos queremos jugar, todos queremos jugar mejor por la selección y yo creo que se ve en todos los jugadores cuando toca entrar del banco o cuando uno que no viene jugando tiene la posibilidad de jugar da lo máximo. Es lo que pide hoy la selección y está bueno porque crea una competencia sana en el grupo que también hace que la selección tenga una vara alta para seguir creciendo.

Con respecto a su posición dentro de la cancha tanto en la selección como en Roma, aseguró: "Las posiciones son diferentes, Mourinho (su actual director técnico en el club italiano) tiene un sistema de juego un poco más adaptado y lo que viene trabajando desde el año pasado entonces los jugadores ya lo tienen incorporado y está todo más trabajado con más tiempo, además lo puede trabajar más fácil en un club que en una selección. Acá todos tratamos de adaptarnos a lo que nos pide el entrenador y captarlo lo más rápido posible porque no hay mucho tiempo para trabajar".