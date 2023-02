Pusieron la firma

Instituto continúa trabajando para mejorar el patrimonio del club y por eso Requena, Vaquer, Gutierrez, Massaccesi, Ojeda y Mansilla estamparon por primera vez sus firmas que los vinculan profesionalmente con la institución. Además se renovaron varios contratos de jugadores del equipo profesional.

La comisión directiva de Instituto busca así cuidar el patrimonio que respecta a los juveniles en formación y potenciar su presencia en el equipo de reserva y consecuentemente en la mayor.

En la actual temporada, algunos entrenan bajo las órdenes de Lucas Bovaglio, pero todos integrarán el equipo de Reserva que dirige Daniel “Miliki” Jiménez.

Uno de ellos es Gonzalo Requena, defensor, de Almafuerte (a 100 km de Córdoba) que nació el 4 de marzo de 2003 Desde enero de 2017 está en las inferiores del club. Comenzó defendiendo los colores en la 9na división albirroja, y su buen rendimiento lo llevó a formar parte de los entrenamientos del primer equipo el año pasado. “Estoy muy contento y feliz principalmente por haber firmado por estar tantos años en el club y haber pasado tantas cosas fue difícil y muy duro, ahora tengo nuevos objetivos para sumar día a día desde el lugar que me toque y estar siempre al 100% a disposición del DT.

Otro de los defensores es el zurdo Nicolás Vaquer. Nació el 4 de abril de 2003 en Córdoba y ya jugó 4 partidos con la camiseta albirroja. Debutó el 23 de junio de 2021 en el empate contra Brown de Madryn por la fecha 13 de la Zona B de la Primera Nacional. Nico está en el club desde los 9 años y es oriundo del barrio Poeta Lugones. “Me siento muy bien, quiero seguir creciendo y eso para un pibe del club lo pone muy feliz, seguir de cerca todo ese crecimiento es un gran privilegio y una responsabilidad de la que uno se hace compañero para aportar su granito de arena a esta gran institución.”

Mateo Gutierrez es oriundo de Río Cuarto, nació el 26 de junio de 2001, juega de delantero y llegó a la Gloria en agosto de 2021, antes pasó por Boca en 2019. En su primer año en Instituto jugó solo tres partidos por una operación. En 2022 arrancó a entrenar en la local desde la pretemporada y disputó en 4ta algunos partidos. En marzo del año pasado lo subieron a primera y entrenó con el plantel durante toda la temporada. “Estoy contento por firmar, es un paso importante para lo que viene y en lo personal lo tomo con un merecimiento propio por los años de esfuerzo que vengo jugando al fútbol. En el club me siento muy bien y a gusto, estoy contento de estar acá.”

El defensor central Agustín Massaccesi nació el 17 de septiembre de 2002 en Córdoba y entró al club hace 13 años, en 2010. “En Instituto me siento como en casa, muy bien. Me abrieron las puertas desde un principio, siempre me apoyaron, tanto futbolística como personalmente, lo que me permitió crecer muchísimo. Mis objetivos son poder afianzarme aún más, sumar minutos y aportar siempre positivo al club.”

Lautaro Ojeda juega de mediocampista, también firmó su primer contrato como profesional y se encuentra en el club desde hace 5 años. Nació en Villa Santa Rosa de Río Primero el 15 de agosto de 2001 y ahí jugó en Club Atlético Villa Santa Rosa antes de pasar al albirrojo. “Me siento muy feliz,estamos pasando por un momento hermoso con esto del ascenso y la verdad es que eso hace que nos sintamos muy bien.”

Nahuel Mansilla es mediocampista, nació en Córdoba el 18 de enero de 2001 y desde hace 8 años entrena en Instituto, anteriormente jugó en el Club Deportivo y Cultural de Arroyito. “Fueron muchos años de aprendizajes, de acostumbrarme a otros tipos de entrenamientos más duros, tuve varios técnicos y cada uno me dejó una enseñanza distinta.”