El análisis de Gianluca Ferrari y Tadeo Allende sobre el debut del "Tomba"

La espera terminó, Godoy Cruz ya hizo su debut en la Liga Profesional y con gol de Gonzalo Abrego venció a Barracas Central 1 a 0. A pesar de las polémicas de que le anularan un penal y no le hayan cobrado una falta que el cuerpo técnico de Diego Flores reclamaba como penal, "El Tomba" logró salir adelante, mantener ese resultado tras el gol a los 25' del primer tiempo y llevarse los tres puntos.

"La verdad que en una cancha complicada costó pero lo pudimos sacar adelante y nos llevamos los tres puntos para Mendoza", comenzó diciendo Gianluca Ferrari. Acerca de su papel en el equipo y lo que destacó del partido manifestó: "Importante mantener el arco en cero y más para mí, fue fundamental". El equipo recién empieza a forjar su identidad y encima las condiciones climáticas no eran favorecibles para el juego y el campo de juego estaba medianamente descuidado, Ferrari expresó: "De a poquito vamos a ir mejorando, capaz que hoy no se vio del todo bien, se vio medio lento pero también la cancha no ayudó, el tiempo, fue todo un conjunto de cosas pero lo importante es que los tres puntos se van para Mendoza". Este encuentro fue el primero en toda la historia en el que Godoy Cruz derrota a Barracas Central como visitante: "No sabía pero sirve, siempre que sea una cosa para mejor, sirve", dijo el defensor. La temporada pasada "El Tomba" arrancó de muy buena manera el torneo pero no pudo terminarlo de la misma: "El año pasado también tratamos de dar lo mejor, empezamos bien y terminamos mal pero este es otro año, se empieza de nuevo y hay que recargar pilas para lo que viene", finalizó el único asistidor del partido.

Tadeo Allende, el prometedor delantero del "Expreso", también tuvo su momento y contó cómo jugó "El Tomba" a su parecer: "Lo vi bastante bien y firme en la defensa, fue un partido complicadísimo que propuso el rival". Al igual que Ferrari, el oriundo de Instituto se refirió al campo de juego: "Una cancha complicada también pero nos supimos adaptar, la verdad que nos sentimos muy bien". El cordobés se mostró enfocado en el siguiente partido contra Colón en Mendoza: "Ya estamos metidos en ese partido, tenemos una semana para trabajarlo, contento de jugar allá de local con el aliento de toda la gente bodeguera". Finalmente, habló acerca de todas las nuevas caras y afirmó que tuvieron un buen debut: "No solo de los juveniles sino de los chicos que se incorporaron que dejaron todo y tiene importancia eso".