Matías Ramírez, el principal ausente en el bautismo

Durante las últimas horas circuló un fuerte rumor por calle Balcarce y no había nada confirmado hasta que se conoció la lista de convocados que presentó Diego Flores para el debut de Godoy Cruz en la Liga Profesional. Luego de dejar Mendoza en horas de la tarde este domingo, la delegación del "Expreso" ya se encuentra en Buenos Aires a la espera del encuentro de este domingo desde las 17:00 frente Barracas Central.



Uno de los principales ausentes de la nómina de citados es Matías Ramírez, el atacante el nuevo número "10" se quedó en suelo mendocino y regresaría para el próximo fin de semana, cuando el "Tomba" reciba a Colón en su primera presentación de local. ¿Qué sucedió? En uno de los últimos amistosos, el jugador de 25 años se le saltó la cadena como se dice habitualmente y tuvo un cruce ante un futbolista del Deportivo Maipú.





Debido a este motivo, Flores y compañía optaron para que no viaje, según trascendió también tuvo actitudes que no gustaron con sus compañeros. Desde la Bodega lo consideran fundamental en la columna vertebral del Traductor y decidieron sancionado leve, todos los cañones apuntan que regresaría el próximo domingo en el Malvinas Argentina lo que será el estreno con su gente.

En esta pretemporada, el ex hombre con pasado en el elenco de Caballito en varios compromisos preparatorio formó parte del XI inicial y rotó de posición, normalmente se ubico de extremo por derecha, reemplazando en ese sector la ida de Martín Ojeda y en algunos tramos se ubicó de mediocampista creativo detrás del “9”, en ese número telefónico 4-2-3-1. Ahora, el entrenador cordobés tiene la tarea de definir a su reemplazante entre: Hernán López Muñoz, Luciano Cingolani, Enzo Larrosa y el juvenil, Gastón Pedernera (aún no debutó en la máxima categoría) estará el sucesor del ex Villa Dalmine.

PRIMEROS PASAJEROS. La primera nómina de concentrados de esta nueva temporada. Foto: Prensa Godoy Cruz

Por último, de las once caras nuevas fueron convocados: López Muñoz, Cingolani, Federico Rasmussen, Rodrigo Saracho, Tomás Conechny, Nicolás Fernández, Lucas Arce y Thomas Galdames viajaron con la comitiva que ya está concentrada en Capital Federal. Mientras que Cristian Nuñez, Brian Salvereschi y Julián Eseiza (se sumará en los próximos días) no se subieron al avión con el resto de sus compañeros.