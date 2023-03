El 11 que piensa Scaloni jugar contra Curazao

Hay dos noticias que son ciertas y que Lionel Scaloni tiene muy en cuenta para el partido del martes contra la selección de Curazao. El hincha de Santiago del Estero quiere ver a las figuras y el técnico desea darles minutos a todos los campeones del mundo. El equipo para enfrentar a Curazao en el segundo amistoso de la fecha FIFA no está confirmado, pero se cree que tendrá desde el comienzo a los ídolos de la gente acompañados por otros jugadores que dieron la vuelta en Qatar y también son importantes, como Lisandro Martínez, Huevo Acuña, Leandro Paredes y Lautaro Martínez.

LOS POSIBLES 11 CONTRA CURAZAO

En la mañana de Ezeiza, la Selección realizó tareas livianas, trabajos de definición y fútbol en espacios reducidos pensando en lo que será el viaje del lunes. Primero irán a Asunción a una visita a Conmebol y luego llegarán a Santiago del Estero ya para esperar el partido del martes ante la selección de Concacaf. Un posible 11 que pararía Scaloni para el amistoso sería con Dibu Martínez; Montiel, Pezzella, Lisandro Martínez, Acuña; De Paul o Palacios, Paredes, Gio Lo Celso; Messi, Lautaro y Di María. Así, entre cuatro o cinco titulares se mantendría en el equipo y el resto serían nuevos. Entre ellos se destaca la posible vuelta de Lo Celso, quien se perdió el Mundial por lesión y tendría su chance desde el arranque por primera vez.

La decisión de Scaloni es emparejar los minutos y reconocer a los demás jugadores que también fueron decisivos para ganar el Mundial. Montiel ejecutó el penal del título, Lautaro el del pase a cuartos de final, Paredes y Acuña supieron ser titulares en gran parte del ciclo. Todos, claro, se merecen el reconocimiento de la gente más allá de que Dibu, Angelito, Leo y posiblemente De Paul sean los más ovacionados desde la previa.

El homenaje a Messi en el predio de la AFA

Claudio Tapia descubrió una Piedra Fundacional en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino de Ezeiza, que desde este sábado llevará el nombre de Lionel Andrés Messi. Participaron todos los dirigentes y capitanes de la Argentina. Además, estuvieron algunos subcampeones del mundo en 2014, como Mariano Andújar, Javier Mascherano, Chiquito Romero, Marcos Rojo, Maxi Rodríguez, Fernando Gago, Martín Demichelis, el Profe Blanco, Gugnali y Camino, entre otros.

El presidente de la AFA destapó una plaqueta sobre una piedra con la siguiente leyenda: "Complejo Habitacional Deportivo de Ezeiza Lionel Andrés Messi. Nombre instituido por el honorable Comité Ejecutivo de la AFA al símbolo y prodigio admirable de la Selección Argentina".

LA PALABRA DE LIONEL MESSI

“Antes que nada, muchas gracias por estar acá, como dijo Chiqui antes no era fácil juntar a todos, más en estos momentos, gente que vino de afuera, jugadores que están representando a los equipos del país, jugadores, dirigentes, excompañeros”.

“Agradecerte, Chiqui, por este reconocimiento, es algo muy emocionante para mí. Hace casi 20 años que vengo a este predio y desde el primer día que entré sentí una energía muy especial. Este lugar es algo sensacional y hasta el día de hoy cada vez que entro creo que la energía que hay en este lugar es algo muy especial”.

“Hasta en los peores momentos, que los he tenido y muy malos en la Selección, he pasado momentos duros, era entrar acá y olvidarme de todo. Era llegar y sentir felicidad por estar en este lugar y lo sigo sintiendo. Por eso hoy me siento muy feliz de que después de tanto tiempo esto vaya a llevar mi nombre”.

“Soy de las personas que piensa que los homenajes, los reconocimientos se tienen que hacer en vida y creo que este es un reconocimiento muy, muy especial por lo que significa este predio, por la cantidad de jugadores y jugadoras que pasan, diferentes deportes y nada, pasar por acá y saber que se va a llamar Lionel Andrés Messi es algo muy lindo”.

LA PALABRA DEL CHIQUI TAPIA

“Bienvenidos a la casa del campeón del mundo y de todas nuestras selecciones, la casa que le dio identidad al fútbol argentino en todo el mundo, donde hemos logrado que en cualquier lugar haya un argentino jugando al fútbol y representándonos. Hoy es un día muy especial para el fútbol nuestro, para nuestra casa. Creo que es un uno de los días más importantes en lo que es el fútbol, pero por sobre todas las cosas en lo edilicio, en la gestión”.

“Agradecerles a los que nos acompañan, por el esfuerzo que hicieron. Hay capitanes, dirigentes de los clubes del interior, nuestras jugadoras capitanas de la liga acá presentes para acompañarnos. Sé que han hecho un esfuerzo a pesar de que hoy no tenemos fecha, sí Copa Argentina, dirigentes del ascenso que han viajado desde el interior, muchos representativos de nuestro fútbol doméstico para acompañarnos y como les decía, en 2017 nos tocó asumir y empezar a refundar el fútbol argentino, y dentro de los que nos tocó refundar estaba lo edilicio, la gestión, y nos encontramos con este monstruo (señala el edificio donde se realizó el evento), este monstruo que no solo estaba cerrado, no tenía aberturas, había cuatro o cinco proyectos dando vueltas y realmente o sabíamos qué era y para qué realmente servía”.

“Hoy sí sabemos, hoy empezamos con el cerramiento interno, con las aberturas internas, tenemos comprado casi todo para poder empezar a cerrar la parte interna del edificio y sin dudas se va a convertir en la nueva casa de nuestras selecciones. Tendrá tres pisos de hotelería, un centro de capacitación y de alto rendimiento con toda la medicina aquí mismo, tendrá amenities, salas de recuperación, un espacio habitacional para 360 personas, y por sobre todas las cosas, como lo decía, será la casa de todas nuestras selecciones”.