Así llega Sao Paulo a Victoria

Uno de los partidos más picantes de la Copa Sudamericana 2023 será sin dudas el que protagonizarán Tigre y Sao Paulo ​​​​​​, quienes volverán a enfrentarse luego de la recordada y tristemente célebre final de la Sudamericana 2012, en el Morumbí. Final que no se terminó por los graves incidentes en el vestuario del equipo argentino por parte de la policía local en el entretiempo y que la Conmebol decidió finalizar para coronar al elenco paulista, cuando aún faltaban 45 minutos.

En un contexto de mucha efervescencia por esa final inconclusa, el Matador debutará en el segundo torneo más importante del continente recibiendo al elenco tricolor, dirigido por una gloria como Rogerio Ceni. El conjunto brasileño, que hace varios años está volviendo a recuperar protagonismo tanto a nivel internacional como doméstico, querrá volver a pisar fuerte en la Sudamericana: fue finalista de la edición 2022, perdiendo por 2-0 ante Independiente del Valle. Es decir que ha sido competitivo y va por su segunda estrella en este torneo.

Foto: Agencia EFE.

Sao Paulo clasificó a la Sudamericana 2023 tras haber quedado en séptimo lugar en el Brasileirao 2022, en una campaña discreta. El año pasado el Tricolor, quien ostenta tres Copa Libertadores y tres títulos mundiales, también perdió la final del torneo paulista, a manos de Palmeiras. De todos modos, Sao Paulo lo había ganado en 2021, cortando la maldición que arrastraba justamente desde la Sudamericana 2012, estando casi 10 años sin conseguir ningún título.

En Brasil, antes de iniciar el torneo nacional anual, el Brasileirao, los equipos disputan los campeonatos estaduales. Y Sao Paulo ya disputó el torneo paulista, pero quedó eliminado pronta y sorpresivamente, por penales, frente a Agua Santa, quien está jugando las finales contra Palmeiras.

En cuanto al mercado de pases, no hubo fichajes rimbombantes como acostumbran Palmeiras o Flamengo. Sin embargo, a inicios del año llegaron jugadores como el defensor argentino Alan Franco, de paso destacado en Independiente. Y esta semana presentaron al atacante uruguayo Michel Araujo, cedido de Fluminense. En cuanto a las bajas, se destacan las partidas de Nikao (figura de Atlético Paranaense), Patrick (a Atlético Mineiro), Gabriel Neves (regresó a Nacional de Uruguay) y Léo (vendido a Vasco Da Gama).

Araujo en su presentación (Foto: Sao Paulo FC Oficial).

Además de Franco, hay otros dos argentinos en el plantel de Ceni: desde el año pasado se destaca en el conjunto paulista el atacante Giuliano Galoppo, quien brilló en Banfield hace un par de temporadas. Es titular habitual para el DT, sin embargo, en el último partido, sufrió una grave lesión: rotura de ligamentos cruzados, por lo que estará al menos seis meses fuera de competencia. El otro jugador albiceleste es el delantero Jonathan Calleri, ex Boca, que se está recuperando de una lesión, mucho mucho más leve que la de Galoppo, en el tobillo derecho. No obstante, Calleri fue expulsado contra Independiente del Valle, así que de todos modos no podía jugar en Victoria. Por lo tanto, Diego Martínez no tendrá que pensar en dos de las figuras del elenco brasileño.

Por último, Sao Paulo tendrá triple competencia por delante, ya que además de la Sudamericana, próximamente debutará en la Copa de Brasil, contra Ituano, y el 15 de abril se presentará en el Brasileirao 2023, visitando en Río de Janeiro a Botafogo. Un fixture intenso para un rival que no pasará desapercibido en el José Dellagiovanna.

