Un Ruso con la llave de gol por primera vez en el Bodeguero

Cada presentación en el Malvinas Argentinas a los hinchas se lo ponen las manos rojas para ovacionar a Diego Rodríguez y no es para menos no lleva ni un año en el club de calle Balcarce, el “marplatense” ya se ganó el cariño del simpatizante Bodeguero. “Mendoza la veo parecido a Mar del Plata, en el ritmo de vida a una de poner el mar y a la otra la montaña” había comentado a este medio, el ex hombre que llegaba proveniente del fútbol griego en junio de 2022.

Antes del inicio de este campeonato, Diego Flores le comunicó que iba a ser el encargado de llevar la cinta y esto se debe tras la venta de Martín Ojeda al fútbol de la Major League Soccer. Hasta la previa del encuentro ante Arsenal en Sarandí, el ex Defensa llevaba disputado 37 partidos, había recibido 38 goles y mantuvo en once oportunidades la valla invicta, no tenía ningún grito a favor.

Sin embargo, en ese brillante segundo tiempo, a los dieciséis minutos una infantil mano de Facundo Pons provocó el penal sancionado por Rodrigo Rivero-árbitro del compromiso- y el encargado de agarrar el balón fue el ex guardameta de Central Córdoba. En una de sus especialidades, no se puso nervioso y espero hasta el último segundo el movimiento de Alejandro Medina para cambiarle el palo, de esta manera sellaba su primer gol con los colores del conjunto de calle Balcarce.

En la carrera del futbolista que cuenta con un breve paso por la liga China, no anotaba oficialmente en el ámbito doméstico desde la temporada 2015 cuando vestía la camiseta de Independiente y en aquel triunfo en noviembre 1-0 Vélez Sarsfield en el Libertadores de América. Por último, el Ruso cortó una sequía de prácticamente diecinueve años que ningún arquero anotara en Godoy Cruz, el último había sido Diego Pozo en el Clausura 2004 de la Primera Nacional y el ex Colón convirtió en la victoria del Bodeguero 3-1 contra Ferro (dos tantos de Lucas Martínez).