Vamos los pibes: dos canteranos pusieron el gancho por primera vez

No es ninguna novedad nueva. Durante este último tiempo, Godoy Cruz sacó varios futbolistas de sus inferiores, algunos de los ejemplos puntuales Nicolás Olmedo, Nelson Ibáñez, entre otros apellidos son nacidos en el mundo del conjunto de calle Balcarce. En este nuevo plantel hoy conducido por Daniel Oldrá se destacan más de un juvenil que están haciendo sus primeras armas y la mayoría estuvieron presente en la anterior pretemporada bajo las órdenes de Diego Flores en aquel momento entrenador del Expreso.

Antes de la vuelta al trabajo de manera oficial, el ex ayudante de Marcelo Bielsa seleccionó algunos juveniles con la idea de llevarlo de a poco y así darle rodaje para estar con el elenco superior. Dos que supieron ganarse la consideración del Traductor fueron Agustín Villalobos y Mateo Mendoza mostraron una buena imagen en la previa al arranque de este campeonato.

En horas del miércoles mediante las redes sociales, se conoció la noticia que ambos jugadores firmaron su primer vínculo como profesional, Villalobos-hijo de Manuel uno de los integrantes de aquel capitulo dorado de los héroes del barro-, es un volante con llegada categoría 2004 y todavía no tiene su bautismo en Primera División. Tiene como principal referente a Pol Fernández según declaró en una entrevista con el Diario Los Andes y en algunos compromisos estuvo sentado en el banco de suplentes.

Sin embargo, este hombre no fue el único que puso el gancho, el otro es Mendoza y este defensor categoría 2004 también cumplió el sueño de cualquier pibe cuando empieza a dar los primeros pasos con una pelota. En el debut en la primera fecha ante Barracas Central promediando el segundo tiempo, el juvenil de 18 años reemplazó a Pier Barrios, quien salió con una molestia física: “se juntaron muchos sentimientos, pero no había mucho tiempo para pensar en eso, en el momento se me cruzó mi abuela que falleció y también mi hermana” comentó post encuentro.

Cabe recordar que, en enero pasado, había sido el turno de Matías Soria(arquero), Edilson Salinas(arquero) y Agustín Valverde(mediocampista) rubricaron su firma para sellar su primer contrato como profesional. En estos mencionados todavía no debutan en la máxima categoría y solamente Soria fue al banco en un par de oportunidades.