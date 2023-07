Darío Herrera y un nuevo capitulo polémico ante el Tomba

Después del traspié en el Florencio Sola en zona mixta de la cancha de Banfield, los diferentes protagonistas de Godoy Cruz brindaron declaraciones ante los colegas presentes Hernán López Muñoz salió con los tapones de punta: “Tuvo una actitud soberbia. Me dijo que no hable que tengo dos partidos en primera” dijo, el talentoso al referirse a la actuación de Darío Herrera-árbitro del compromiso-. A raíz de esto, la delegación del elenco de calle Balcarce emitieron un comunicado mediante sus redes sociales debido a que se sintieron perjudicado y maltratado por el juez neuquino, en su rendimiento sacó ¡cinco! tarjetas amarillas para el Bodeguero y solamente una por el lado del Taladro.

FUERTE MENSAJE. El plantel de Godoy Cruz no se quedó callado y elevo por sus redes sociales un fuerte comunicado apuntando directamente a Herrera. Foto: Web

Este hombre de negro suma una nueva historia especial dirigiendo al Expreso y no es la primera vez que queda en vuelto en una escena polémica por algún fallo en contra o a priori dudoso. En la Copa Diego Maradona 2020, en un empate (0-0) del Tomba frente Banfield el mismo rival que anoche no cobró un claro penal de Mauricio Arboleda-arquero del elenco del sur del gran Buenos Aires- sobre el eterno, Santiago “Morro” García, el delantero uruguayo no pudo salir y se retiró en ambulancia directamente a un hospital por un golpe en una de sus costillas.

La seña del réferi principal dejo seguir jugando, aunque las quejas del conjunto que era dirigido por Diego Martínez dejaron en claro su descontento por esto y decidió darle continuar al juego. ¿Con VAR hubiera sido distinta esta historia?

Por otra parte, en la Superliga 2019/20 en la fecha quince de este campeonato, Godoy Cruz sufrió una dura goleada (0-5) ante Talleres en el Malvinas Argentinas y cuando el cotejo se encontraba 0-0, Marcelo Freites se metió en el aérea hasta que Enzo Díaz le cometió una dura infracción al juvenil atacante. Pero...Manuel Sánchez asistente uno observó que el actual lateral izquierdo de River realizó la falta afuera de la aérea defendida por Guido Herrera a pesar que el árbitro internacional cobró la pena máxima en una primera instancia, Kevin Gutiérrez ya había agarrado la pelota para hacerse cargo de la ejecución.

Fue un claro fallo, si hubiera mantenido la decisión que tomó en un primer momento en el Malvinas... ¿era otro compromiso en el estadio provincial ante el Matador de Alexander Medina? Ay Herrera una vez más mirado de reojo por todos los pasillos de la Bodega que apuntaron contra su polémica imagen mostrada en el Florencio Sola. ¿Será de vuelta parado o dirigirá en la última fecha de esta Liga Profesional? cabe recordar que fue detenido varias jornadas tras su actuación en el clásico entre River- Boca que terminó con triunfo en la última pelota del equipo de Martín Demichelis.