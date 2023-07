En búsqueda de cambiar la imagen en el ámbito doméstico

Barajar y dar de nuevo. Olvidarse rápidamente de la dura piña recibida en la semana. Después del golpe duro de la eliminación en los 16avos de la Copa Argentina, Godoy Cruz quiere dar vuelta la pagina y ya se encuentra pensando en el encuentro de este jueves cuando visite en el Lencho al complicado Banfield en búsqueda de continuar en colocación de clasificación directa a la próxima Copa Sudamericana.

Tras volver a los entrenamientos, el plantel conducido por Daniel Oldrá decidió regresar a Mendoza a pesar de jugar el lunes en la tarde en Buenos Aires y lo hará en el Sur de esa provincia, el entrenador del equipo de calle Balcarce ya está pensando en meter mano en el XI debido a que no se fue conforme por el nivel mostrado en el Alfredo Beranger. En referencia al cotejo contra Villa Mitre, volvería al arco Diego Rodríguez reemplazará a Rodrigo Saracho, en defensa retornaría la habitual dupla titular: Pier Barrios y Federico Rasmussen por Braian Salvareschi y Andrés Meli respectivamente.

Godoy Cruz recibirá el domingo 30 desde las 20:00 a Instituto en el Malvinas Argentinas. Mientras que Banfield visitará el sábado 29 a partir de las 15:00 a Sarmiento en el Eva Perón de Junín. Última fechas de ambos en el torneo:recibirá el domingo 30 desde las 20:00 aen elMientras quevisitará el sábado 29 a partir de las 15:00 a Sarmiento en el Eva Perón de Junín.

Sin embargo, en cuanto al último compromiso en el plano local y aquel empate frente Defensa en el Malvinas Argentinas serán dos cambios: todo parece indicar que Juan Andrada dejo atrás un cuadro gripal y si está en condiciones entrará por Bruno Leyes en la mitad de cancha, el volante canterano fue expulsado por roja directa en la fecha pasada. Más adelante estará Enzo Larrosa por Salomón Rodríguez, el delantero uruguayo deberá cumplir un espectáculo de suspensión por llegar a la 5ta amarilla en esta temporada.

Por su parte, el conjunto dirigido por Julio César Falcioni viene de empatar en su anterior presentación ante Lanús en una nueva versión del clásico y buscará seguir sumando para no mirar la tabla roja de los promedios. En esta vibrante igualdad, el ex DT de Independiente, entre otros tiene todos a disposición no tiene jugadores ni lesionados ni suspendidos y podría repetir los mismos protagonistas que arrancaron jugaron en el Néstor Díaz Pérez.

A priori, la idea principal es no tocar demasiado y seguiría el mismo dibujo táctico 4-1-4-1 con la soledad de Milton Giménez en el medio del aérea. Con dos realidades diferentes, Godoy Cruz buscando cambiar su imagen en el ámbito doméstico para seguir ilusionando con entrar algún certamen internacional del próximo año, en tanto que Banfield buscará seguir despegando del fondo de la tabla del descenso. Comienza a las 18:30 (estaba confirmado en un primer momento a las 19:00) y bajo el arbitraje de Darío Herrera.

Síntesis

Banfield : Facundo Cambeses; Emanuel Coronel, Alejandro Maciel, Aarón Quirós, Emanuel Insúa; Eric Remedi; Nicolás Sánchez, Alejandro Cabrera, Brahian Aleman, Juan Bisanz y Milton Giménez. DT: Julio César Falcioni

Godoy Cruz : Diego Rodríguez; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Thomas Galdames; Juan Andrada, Gonzalo Abrego; Nicolás Fernández, Hernán López Muñoz, Tomás Conechny y Enzo Larrosa. DT : Daniel Oldrá

Árbitro : Darío Herrera

Asistente uno : Javier Uziga

Asistente dos : Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro : José Carreras

VAR : Lucas Novelli

AVAR : Gabriel Chade

Estadio : Florencio Sola

Hora : 18:30