Fernando Rapallini, el elegido para el cierre del semestre

Con la idea de levantar cabeza en el horizonte cercano, luego del traspié sufrido ayer en la cancha de Banfield, Godoy Cruz buscará olvidarse rápidamente lo que paso en el Florencio Sola y lo sucedido horas más tarde por varios comunicados que salieron a luz por algunas acusaciones del plantel contra Darío Herrera. Ahora el conjunto de calle Balcarce tiene que cambiar el chip y ya se encuentra pensando en el encuentro de este domingo cuando a partir de las 20:00 en el Malvinas será local de Instituto en la última función de este primer semestre.

En medio de uno de los temas de debate por la terna arbitral de la fecha anterior y el malestar con Herrera, mediante sus medios de comunicación la organización reveló los réferis para la última jornada del torneo. El encargado de llevar adelante las acciones en el estadio provincial será Fernando Rapallini estará acompañado por Lucas Germanotta y Gisela Bosso como asistentes uno y dos respectivamente. Mientras que Yamil Possi será el cuarto árbitro, en tanto que Silvio Trucco estará en el VAR y Luis Lobo Medina será el responsable del AVAR

Este hombre de negro tiene buenos antecedentes ante el Tomba debido a que lo dirigió en catorce oportunidades dejando como saldo siete triunfos, dos empates y cinco derrotas. Su último cotejo en el ámbito doméstico en un compromiso del Bodeguero se produjo en la temporada 2021 en una derrota por la mínima diferencia frente San Lorenzo, en el Nuevo Gasómetro esa tarde del único gol anotado por Franco Di Santo.

Sin embargo, tiene un registro favorable también en ese 2021 en septiembre fue el árbitro de la clasificación a cuartos de final de la Copa Argentina del conjunto que era dirigido por Diego Flores y tras la vibrante igualdad 3-3 en el Mario Alberto Kempes. Fue triunfo en la definición desde los doce pasos por 8-7 con la figura estelar de Juan Espínola.

Por otra parte, en el capítulo 26 estuvo en la igualdad de Vélez ante Unión en el José Amalfitani y estuvo en el ojo de la tormenta por una jugada polémica que no cobró un supuesto penal para los santafesinos. “Nunca di la orden, estaba esperando que me terminen de chequear un posible penal de Mugre Corvalán. Cuando me dan el ok y yo le digo a Lautaro que jugué ya estaba en el piso el balón” comentó el colegiado internacional acerca de esa dudosa mano de Giannetti.

En la pasada Copa del Mundo, fue uno de los representantes de nuestro país en la cita de Qatar y allí dirigió tres espectáculos en total mostrando una buena imagen. Su último choque en esta competición fue el pase a cuartos de final de Marruecos dejando en el camino a España sacando uno de los candidatos por la pena máxima.