Enzo Rivamar: otro canterano que pone Primera en este semestre

Aún dura el enojo. Así se encuentra el mundo Godoy Cruz después de la derrota de ayer contra Banfield en el Florencio Sola, el plantel Bodeguero emitió un comunicado en sus redes sociales apuntando a la polémica actuación de Darío Herrera, donde dejaron en claro su malestar por sentirse perjudicados y ser maltratado por el árbitro del encuentro. En medio de este escenario, el Tomba sigue cosechando canteranos dándole lugar en el elenco superior ante la baja de último momento de Gonzalo Abrego producto de una molestia en su rodilla derecha el volante fue reemplazado por Agustín Valverde.

De un interesante cotejo en líneas generales, el extremo fue uno de los cinco amonestados por Herrera salió reemplazado en el complemento y a los 26’ en esa primera ventana de cambios dejo el campo de juego. Enzo Rivamar con el 33 en su espalda, ese dorsal que supo vestir en algún momento Ezequiel Bullaude flamante campeón en los Países Bajos con la camiseta del Feyenoord.

Ante tantas perdidas, una de ellas de Salomón Rodríguez, el delantero uruguayo se perdió el compromiso en el Florencio Sola por haber llegado a su quinta amarilla en el empate contra Defensa y Justicia. Con poco recambio, Daniel Oldrá decidió citar por segundo encuentro en este campeonato (el anterior había sido frente Independiente) a este delantero que es uno de los hombres fundamentales en la estructura de la reserva dirigida por Javier Patalano.

Aunque entró con muchas ganas, el futbolista de 20 años que tiene una experiencia en el Macaretese de la sexta de la división de Italia, tuvo su estreno en la élite y cumplió el sueño de todo pibe, cuando arranca en inferiores. Ahora, Rivamar se suma a los apellidos de Mateo Mendoza (vs Barracas Central); Gastón Pedernera (vs San Lorenzo) y Valverde (vs Defensores Unidos de Zárate) son los casos que debutaron en Primera División en este semestre.

Por último, aún aguardan su oportunidad Lucio Cruceño (uno de los últimos que fue convocados en estos últimos encuentros); Nicolás Canela y Agustín Villalobos (ambos en algún partido el banco de suplentes); Edilson Salinas (seguramente este en el banco este domingo frente Instituto por la sanción a Diego Rodríguez) y Matías Soria (en plena recuperación de una rotura de ligamentos). Los pibes de calle Balcarce siguen dando frutos y es un trabajo que se viene realizando día a día.