Tigre cortó con la mala racha y volvió al triunfo

Cerrando la Fecha 26 en el Cementerio de los Elefantes, Colón recibía a Tigre en un duelo por la permanencia, El equipo de Pipo Gorosito comprometido en la zona baja de la tabla y tras cinco partidos sin poder ganar, recibía a un Matador golpeado por su presente en el que venía de ser derrotado muy fácilmente por Libertad de Paraguay y caer eliminado de la Copa Sudamericana. El entrenador Juan Manuel Sara ya disputó nueve partidos de los cuales perdió 6 y ganó 3 con el encuentro de hoy.

Sara planteó un 4-4-2 donde sorprendió con la titularidad de Santiago "Kily" Rojas por Gonzalo Marinelli, el internacional con la absoluta de Paraguay pudo disputar sus primeros 90 minutos desde aquel fatídico partido contra Centro Español. Ingresó Cabrera por Garay en la posición del lateral derecho y extrañó a varios la no inclusión desde el arranque del ex Atlético Tucumán ni la convocatoria del lateral de la Reserva Valentín Moreno, quien se entrenó con el plantel por lo que no disputó el partido de reserva, pero ni siquiera viajó con el plantel de Primera para disputar el encuentro de hoy.

En el mediocampo destacó el regreso de Sebastián Prediger a la titularidad y la notable baja de Mateo Retegui, ya que en su lugar ingresaría Tomás Badaloni que a pesar de no sumar minutos hoy se ganó la titularidad frente a Gonzalo Flores, la segunda alternativa para el Matador.

El sabalero arrancó con mayor ímpetu en el partido, imponiendo el ritmo del juego e incomodando en la salida al matador. Se puso por delante a los 5 minutos pero el VAR anuló el gol del Colón tras un offside claro de Wanchope Ábila. Tras un primer tiempo bastante apático donde ambos equipos no brillaron por el juego y desde un corner proveniente de un buen remate de Aaron Molinas, Alexis Castro colgó un gran centro hacia Tomás Badaloni quien se impuso en el área mandando la pelota por encima del arquero Chicco, quien salió mal y no pudo evitar el primer gol del matador que abría el marcador y se iba al descanso con un gol que levantaba los ánimos.

En la segunda mitad Colón golpeó rápidamente a los 55 minutos en una pelota parada que Laureano Troncoso envió por encima del debutante Santiago Rojas, quien salió mal a disputar la pelota y se tiró hacia el lado equivocado ante una endeble defensa de Tigre que ya recibió 12 goles de pelota parada en lo que va de año.

Sin embargo Tigre se repondría del empate y en una buena contra Martín Garay pone un centro de zurda para que Armoa en el segundo palo cabeceé de primeras cruzado y Chicco no tenga nada que hacer para detener el 1-2 del matador. Con esta asistencia Garay ya convirtió su cuarta asistencia, con la curiosidad de que 3 de 4 asistencias las convirtió con su pierna zurda que no es su pierna hábil.

Finalmente a los 82 minutos en una jugada asociativa de pases al primer toque Agustín Cardozo remató comódo al ángulo para el 3-1 definitorio de Tigre quien ya con el partido sentenciado, el entrenador se dio el lujo de poner a los juveniles Ezequiel Forclaz y a Mateo Cáceres, quien con la número 31 en la espalda debutó con la primera equipo del conjunto de Victoria.

El capitán de la reserva de Tigre en el torneo de reserva ya lleva ocho goles, disputó sus primeros minutos con el matador que se llevó los tres puntos a Victoria y se aleja de la tabla de descensos. Colón se encuentra tan solo a tres puntos de Huracán, que podría igualarlo en la próxima fecha.

FICHA DE PARTIDO

Estadio: Brigadier Estanislao Lopez

Fecha: 26

Arbitro: Andres Gariano

Formaciones:

Colón: Chicco; Meza, Goltz, Garces, Delgado; Vega, Galvan, Perlaza, Troncoso, Pierotti; Ábila. DT: Nestor Gorosito.

Tigre: Rojas; Cabrera, Aguilera, Luciatti, Prieto; Molinas, Prediger, Menossi, Castro; Armoa, Badaloni. DT: Juan Sara.

Amonestados: Luciatti (T)

Cambios:

Garay x Cabrera, Cardozo x Molinas, Zabala x Castro, Forclaz x Armoa, Caceres x Prediger (T)

Benitez x Ábila, Neris x Troncoso. (C)

Goles: Badaloni(37'), Troncoso(55'), Armoa (65'), Cardozo (82')