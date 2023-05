Tigre mostró una imagen muy pobre y cayó en La Bombonera

Entonces una fría noche de domingo, Tigre visitaba Boca en su casa La Bombonera con la búsqueda de conseguir una victoria tras cuatro partidos sin conocer la victoria y un empate con sabor amargo el pasado miércoles contra Deportes Tolima. Para enfrentar al local Diego Martínez pateó el tablero y propuso un cambio de esquema conjunto a un cambio de nombres.

Diego Martínez propuso un 4-4-1-1 con el ingreso de Martín Ortega en el lateral derecho, el ingreso de Lautaro Montoya por el lateral izquierdo, la vuelta de Abel Luciatti en la zaga central y la salida de Víctor Cabrera. También regresó el capitán Sebastián Prediger, quien ingresó por Agustín Cardozo y se incorporó al mediocampo Aaron Morinas, quien sustituyó a Lucas Menossi y por bandas Martin Garay y Alexis Castro.

Boca venía golpeado tras la sorpresiva derrota contra Deportivo Pereira en Copa Libertadores y Jorge Almirón debía hacer cambios para refrescar a sus dirigidos. Para eso dio lugar a jugadores como Merentiel, Equi Fernández o Cristian Medina.

Mediante una presión alta, Boca dominó el encuentro por completo ante un Tigre que se lo vió impreciso, con errores no forzados y un juego lento y previsible. A los 12 minutos, mediante un tiro de esquina, Marinelli no logra retener el balón y deja el balón picando justo sobre los pies de Merentiel, que remata y marca el gol del encuentro.

Tras ese gol, el local sintió una inyección de energía que se vio reflejado en un vendaval de ataque del cual Tigre salió muy bien parado por las atajadas de su arquero, que evitó que el resultado fuera mucho más abultado de lo que terminó siendo.

Con cambios en la segunda mitad, con ingreso de Agustín Cardozo, de Menossi, minutos importantes para Medina o un par de buenas acciones de Blas Armoa, Tigre nunca se encontró en el partido incluso cuando Boca soltó el acelerador y tuvo oportunidades de dañarlo.

Tigre cayó derrotado y las sensaciones no son positivas, pareciera que Diego Martinez no encuentra el camino, cambia posiciones, esquemas, jugadores pero estos no acaban de responderle y juntos no están respondiendo a la paciencia del hincha, que se está agotando.

Con esta derrota son ya 5 partidos en Liga sin poder ganar para el Matador, quien solo pudo vencer contra Puerto Cabello en el mes de mayo en la Copa Sudamericana.

FICHA DE PARTIDO

Fecha: 18

Estadio: Alberto J. Armando

Arbitro: Nicolas Ramírez

Formaciones:

Boca Juniors: Javier García; Marcelo Weigandt, Bruno Valdez, Jorge Figal, Frank Fabra; Alan Varela, Cristian Medina, Ezequiel Fernández; Luis Advíncula, Sebastian Villa, Miguel Merentiel.

DT: Jorge Almirón.

Tigre: Gonzalo Marinelli; Martin Ortega, Emanuel Aguilera, Abel Luciatti, Lautaro Montoya; Martin Garay, Aaron Molinas, Sebastián Prediger, Alexis Castro; Facundo Colidio, Mateo Retegui.

DT: Diego Martínez.

Goles: Miguel Merentiel (13')

Cambios: M. Payero ⇆ E. Fernandez, L. Langoni ⇆ L. Advincula, E. Rolon ⇆ A. Varela, L. Vazquez ⇆ M. Merentiel, J. Ramirez ⇆ C. Medina (BOC)

Sebastian Medina ⇆ Alexis Castro, Blas Armoa ⇆ Martin Garay, Agustin Cardozo ⇆ Sebastian Prediger, Lucas Menossi ⇆ Aaron Molinas (TIG)

Amonestados: Frank Fabra (BOC)

Abel Luciatti, Aaron Molinas, Lucas Menossi (TIG)