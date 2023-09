El Tomba se pone al día

Luego del agónico empate en la fecha pasada ante Lanús en La Fortaleza, Godoy Cruz es uno de los pocos elencos que no se toma descanso, este fin de semana no hubo acción en la máxima categoría debido al párate por la doble ventana FIFA donde arrancaron las Eliminatorias rumbo a la próxima cita mundialista. En el arranque de este torneo, el debut del club de calle Balcarce tuvo que esperar una semana más y recién jugó su primer compromiso en la segunda jornada, la semana del pasado 18 de agosto las condiciones climáticas que afectaron la Capital Federal obligaron a la suspensión del cotejo entre el equipo conducido por Daniel Oldrá frente Defensa y Justicia en Florencio Varela.

Ante esta situación, el Bodeguero comenzó de gran manera este semestre y de seis puntos posibles tiene cuatro unidades, la última obtenida contra un rival directo por los puestos de clasificación directa a los certámenes internacionales del próximo año. Ahora, sabe que está ante una oportunidad única y en caso que consiga los tres puntos estará en la cuarta colocación de la tabla anual estando, aunque tendrá una difícil parada contra otro adversario que está peleando por esas plazas.

Después de una semana sin demasiadas novedades, en horas de la tarde del viernes, Martín Luciano fue presentado en sociedad como la última cara nueva de este último mercado de pases, el entrenador probó algunas variantes en el XI. En la cabeza de Don Gato y su pandilla tiene pensando meter mano se perfila un cambio obligado y otro táctico, Thomas Galdames es la baja sensible porque el lateral izquierdo se encuentra con la selección de Chile (fue suplente en la derrota ante Uruguay en Montevideo).

En tanto, Tadeo Allende, el héroe de hace unas semanas atrás tiene todos los números para volver a la titularidad y esta posible modificación, Nicolás Fernández pasaría a la mitad de cancha acompañado de Bruno Leyes. Pasando en limpio podría producirse el bautismo de Manuel Guillen, uno de los refuerzos de este mercado en lugar de Galdames y Allende reemplazaría a Juan Andrada.

Por otra parte, en la vereda de enfrente se encuentra el siempre difícil Defensa que viene dulce tras clasificar a cuartos de final de la Copa Argentina dejando en el camino a Estudiantes de Río Cuarto y en la próxima ronda se enfrenta a Chaco For Ever. Dentro de unas semanas comenzará su serie por las semifinales de la Sudamericana, donde se medirá ante Liga de Quito, su papel en el ámbito doméstico cosecho de seis puntos posibles solamente obtuvo dos unidades de dos empates (Platense y Sarmiento), estando en la posición 11° de la zona B.

Todavía no hay un probable once del Halcón, según trascendió la idea principal de Julio Vaccari y compañía es poner un mix entre algunos titulares y otros suplentes porque el próximo viernes 15 se verá las caras ante Boca. Cerca de la hora del arranque del match, el ex DT con pasado en las inferiores de Vélez dará a conocer los once elegidos para recibir al Tomba.

Con la ilusión intacta de subir más posiciones en la tabla anual, Godoy Cruz tiene otra parada de riesgo fuera de su casa se enfrenta al complicado Defensa y Justicia que una de sus principales virtudes es hacerse fuerte con su gente. Arranca a las 20:00 con transmisión de TNT Sports Premium y bajo el control de Sebastián Martínez.

Síntesis

Defensa y Justicia : Enrique Bologna; Agustín SantAnna, Julio Malatini, Santiago Ramos, Darío Cáceres; Lautaro López, Julián López; Santiago Solari, Rodrigo Bogarin, Manuel Duarte y Nicolás Fernández. DT : Julio Vaccari

Godoy Cruz : Diego Rodríguez; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Manuel Guillen; Bruno Leyes, Nicolás Fernández; Tadeo Allende, Hernán López Muñoz, Tomás Conechny y Salomón Rodríguez. DT : Daniel Oldrá

Árbitro : Sebastián Martínez

Asistente uno : Ernesto Calegari

Asistente dos : Gisella Trucco

Cuarto árbitro : Héctor Paletta

VAR : Leandro Rey Hilfer

AVAR : Pablo González

Estadio : Norberto “Tito” Tomaghello, Florencio Varela

TV : TNT Sports Premium (1603/603)