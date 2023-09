La Academia entre la cabeza en el clásico y seguir apuntando a los puestos de copa

Luego del cuarto empate de forma consecutiva en este campeonato, Godoy Cruz este lunes desde las 18:30 buscará recuperar la memoria, cuando reciba a Racing en el Malvinas Argentinas con un buen marco de publico debido a que habrá hinchas “neutrales”. En un partido que puede ser bisagra, si el conjunto conducido por Daniel Oldrá busca clasificar alguna competición internacional se enfrenta a un rival directo por estas ubicaciones tras la derrota de Rosario Central se metió en esas colocaciones (todavía tiene que jugar su encuentro).

En la última presentación en esa fecha que se disputó entre semana, en la noche del miércoles, el elenco del cuestionado Gago sufrió más de la cuenta para imponerse al siempre duro Newells en el Presidente Perón y fue triunfo por un 2-1 en los últimos instantes. Cuando todo era color de rosas, Jonathan Gómez estampaba el transitorio 1-0, pero en el cierre de la noche Guillermo May ponía el empate parcial y todo parecía indicar que el empate estaba consumado, hasta que apareció Gastón Martinera para sellar el resultado final. Sí, los tres puntos en el último suspiro.

En la previa a este cotejo, los simpatizantes mostraron su descontó con el ex entrenador de Aldosivi en medio de esta situación, está mostrando un aceptable papel en el torneo siendo uno de los animadores de la zona B con once puntos producto de tres victorias, dos empates y ninguna derrota. Convirtió ocho goles a favor y recibió cinco tantos en contra.

Durante este semestre, en la Copa Libertadores quedó afuera en cuartos de final (cayó en la serie frente Boca) y en la Copa Argentina en un partidazo no pudo contra Huracán que lo dejo en el camino. Por otra parte, en cuanto a un probable once todavía, el ex volante del Real Madrid no dio indicios y hay grandes chances que Leonardo Sigali y Nicolás Oroz no serán parte del XI, ambos están con una sobrecarga y en principio serían reservado para el derbi del sábado 30 a partir de las 19:00 ante Independiente en el Cilindro.

Pasando en limpio, un tentativo sería: Gabriel Arias; Martinera, Nazareno Colombo, Gonzalo Piovi, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Agustín Almendra; Gabriel Hauche, Juan Fernando Quintero, Agustín Ojeda y Roger Martínez se perfilan para saltar en el estadio provincial. Si se confirma esta formación, Gago desarmaría la línea de tres hombres en la última línea y volvería a los cuatro en el fondo con el número telefónico 4-2-3-1 en los últimos match había utilizado el 3-1-3-1.

Además, del mencionado clásico, el domingo 8 de octubre desde las 18: 45 recibirá a Platense en su casa y este torneo es el único que sigue con vida tras quedar afuera en dos de los tres campeonatos que empezó en este año.