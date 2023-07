El Tomba se floreó en la última función del semestre y mantiene intacta su sueño copero

¿Quién le roba la ilusión al pueblo Tombino de volver a los planos internacionales? Buen cierre del año e ilusionado. Desde la llegada al banco de Daniel Oldrá uno de los ídolos de cada pasillo del club de calle Balcarce, Godoy Cruz cambió rotundamente su imagen y terminó este campeonato con una sonrisa previo al corto periodo de vacaciones.

En esta última parada no era fácil sino llegaba el duro Instituto de Diego Dabove que buscaba despegar de la zona roja del descenso y llegaba a Mendoza con la primicia de llevarse al menos un punto para Córdoba. Con un cambio de último momento en la formación, Pier Barrios sufrió una molestia en la entrada en calor y su lugar fue ocupado por Braian Salvareschi, el resto los mismos nombres ideales para el entrenador Bodeguero.

Cuando a penas, Fernando Rapallini de buen desempeño en el Malvinas Argentinas hizo sonar su silbato ya se empezaron a ver las primeras intenciones de ambos, el conjunto cordobés se adueñó rápidamente de la tendencia del balón y se encontró con un Expreso replegado en su campo para salir rápido de contragolpe debido a la presión alta. Era un cotejo sin demasiadas chances frente a los arcos, hasta que, a los once minutos de ese primer tiempo, Santiago Rodríguez le dio rosca a un buen tiro de esquina desde el sector izquierdo y encontró la cabeza de Ezequiel Parnisari, el defensor central aprovechó la duda de Rodrigo Saracho para estampar el transitorio 1-0.

Fue un duro mazazo para el dueño de casa. Luego de la apertura del marcador no podía salir del fondo por el dibujo táctico 4-4-2 dispuesto por el conocido Dabove, sin embargo, durante los 20’ de esa etapa inicial se modificó el desarrollo del compromiso.

Cerca de la media hora, una falta en el borde del aérea sobre Tomás Conechny tras una buena contra de laboratorio, Rapallini sancionó tiro libre cerca de la medialuna y la ejecución estuvo a cargo de Thomas Galdames. Sí, el chileno de buena pegada le ganó la pulseada a Gonzalo Abrego y Hernán López Muñoz especialistas en este rubro, el ex Unión Española sorprendió a Manuel Roffo por el efecto del balón por un hueco en la barrera de dos hombres.

Justo a tiempo el trasandino puso el empate parcial en un momento clave, tres minutos más tarde Galdames se proyectó al ataque y envió un centro buscando la cabeza de Salomón Rodríguez rápidamente, Roffo salió a despejar con los puños y el rebote del ex arquero de Tigre quedó corto. Más despierto que ninguno, estuvo Lucas Arce, el ex lateral derecho de San Telmo lo agarro volviendo al ex Boca para meter el 2-1 y desatar el delirio en todo el estadio provincial.

Como si esto fuera poco, después de adelantar al Tomba, Juan Andrada abrió a la calle izquierda para la trepada de Arce y el ex Gimnasia puso un venoso centro en el corazón del aérea, Parnisari, el ex Olimpo, entre otros que había sido el autor del 1-0 sorprendió a Roffo y el defensor del Albirrojo se la metió en su arco insólitamente. De estar abajo, Godoy Cruz tuvo una ráfaga en menos de veinte minutos para dar vuelta la historia y empezar a amigarse con la posesión de la pelota, en la vereda de enfrente, Instituto estaba al borde del precipicio.

Por otra parte, en el complemento no cambió demasiado la tónica del espectáculo, la Gloria adelantó sus líneas buscando cuanto antes el descuento, Galdames de una performance soñada estaba en su noche y envió un centro pasado a la cabeza de Rodríguez. Lejos de ser egoísta, el delantero uruguayo la bajo a la soledad de López Muñoz y el ex River tuvo tiempo de acomodarse para fusilar a Roffo con un remate al ángulo. Si, era goleada 4-1 para estar más relejado antes de los 30’ del complemento.

Con orgullo, Franco Watson uno de los puntos altos en la visita empezó a eludir todas las piernas que se le cruzaron por enfrente y el “10” ante el desesperado achique de Saracho dejo solo a Adrián Martínez, el atacante solamente con el arco vacío colocaba el 4-2. Partidazo en el estadio provincial cerrando este torneo.

Fue final, el internacional Rapallini bajo el telón del encuentro, Godoy Cruz recuperó la memoria tras dos tropezones en fila (Villa Mitre y Banfield respectivamente) y goleó en la última función de este primer semestre. El Tomba sigue ilusionado más que nunca en entrar algún certamen internacional del 2024, donde en esta liga terminó en la novena colocación con 41 puntos en ubicaciones de Sudamericana 2024 y a cuatro unidades de Lanús, el último que estaría ingresando a la Copa Libertadores 2024.

Síntesis

Godoy Cruz (4): Rodrigo Saracho; Lucas Arce, Braian Salvareschi, Federico Rasmussen©, Thomas Galdames; Juan Andrada, Gonzalo Abrego; Nicolás Fernández, Hernán López Muñoz, Tomás Conechny y Salomón Rodríguez. DT : Daniel Oldrá

Instituto (2): Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Ezequiel Parnisari, Fernando Alarcón©, Sebastián Corda; Gabriel Graciani, Roberto Bocchi, Gastón Lódico, Franco Watson; Santiago Rodríguez y Adrián Martínez. DT: Diego Dabove

Goles : en el primer tiempo : 11’ Ezequiel Parnisari (I); 28’ Thomas Galdames (GC); 31’ Lucas Arce (GC); 35’ Ezequiel Parnisari-e/c- (GC); en el segundo tiempo : 26’ Hernán López Muñoz (GC) y 29’ Adrián Martínez (I)

Cambios : en el segundo tiempo : 26’ Axel Rodríguez por Gabriel Graciani (I); 31’ Agustín Valverde por Hernán López Muñoz (GC); 34’ Juan Franco y Gregorio Rodríguez por Giuliano Cerato y Santiago Rodríguez (I); 38’ Andrés Meli y Enzo Larrosa por Thomas Galdames y Salomón Rodríguez (GC); 40’ Damián Puebla y Leonardo Monje por Adrián Martínez y Franco Watson (I) y 42’ Julián Eseiza y Cristian Núñez por Tomás Conechny y Juan Andrada (GC)

Amonestados : en el primer tiempo : 45’ Braian Salvareschi (GC); en el segundo tiempo : 39’ Roberto Bocchi (I); 40’ Ezequiel Parnisari (I) y 44’ Andrés Meli (GC)

Expulsados : no hubo

Árbitro : Fernando Rapallini

Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza