La última vez que el Tomba piso por duplicado fuera de casa fue hace tres años

Recupero la memoria, no renuncia a su idea de juego en la cancha que sea, planta bandera y pisa fuerte así es para describir este Godoy Cruz, donde de la mano de Daniel Oldrá saldo la deuda que tenía jugando fuera de Mendoza. Ahora, no solamente ganó un encuentro clave, sino que también consiguió su segunda victoria al hilo en condición de visitante algo que no sucedía desde la temporada 2020 en los meses previos al párate a raíz de la pandemia producto del Covid-19.

IMPORTANCIA. El triunfo ante Vélez por la Superliga 2019/20 fue clave para que el Expreso torciera su rumbo. Foto: Prensa Vélez Sarsfield

En la antesala al cotejo de hace unos días atrás frente Estudiantes, la primicia de los muchachos de don Gato y su pandilla era volver a pisar fuerte afuera de su territorio producto que su último éxito había sido en abril cuando venció (0-2) a Central Córdoba en Santiago del Estero. Con el solitario grito de Tadeo Allende, el Expreso rompió su sequía personal y finalmente pudo sumar de a tres en la ciudad de las diagonales después de cinco años (la última vez en la histórica Superliga 2017/18).

Luego del buen triunfo de hace unas semanas atrás en el Malvinas Argentinas ante San Lorenzo, anoche, el Bodeguero dio otro paso más para seguir siendo uno de los animadores de la zona B de la Copa de la Liga y derrotó al siempre difícil Newells (0-2). Daniel Barrea y Tomás Conechny los gritos en el Coloso Marcelo Bielsa.

¿Cuándo fue los últimos registros del Tomba metiendo dos compromisos consecutivos fuera de Mendoza? Si, en la inolvidable campaña de 2019/20, en este año, Godoy Cruz terminó último con la soga al cuello por los promedios y en marzo sacó adelante dos pruebas de fuego en terrenos habitualmente complicados.

UNO DE LOS PUNTOS ALTOS. Brunetta fue la figura de aquel modelo del Tomba de 2019/20, hoy brilla en el Santos Laguna de México. Foto: Web

En primer lugar, en el José Amalfitani, el conjunto que era dirigido por aquel entonces por Mario Sciacqua venció por la mínima diferencia a Vélez por la décima fecha de este torneo. Juan Brunetta a los 7’ del primer tiempo, la única emoción del espectáculo, en la vereda de enfrente estaban Lucas Hoyos (fue titular anoche en el club rosarino) y Gabriel Heinze (DT de la Lepra rosarina). Ah, también estaba Pablo Galdames, el hermano de Thomas, el lateral chileno que fue uno de los puntos altos anoche.

Sin embargo, en el cierre de este certamen por la última jornada justamente en las coincidencias, el elenco de Sciacqua le ganó 2-0 a Newells mismo rival que en la noche del jueves. En una ráfaga, la institución de calle Balcarce logró tres puntos de oro: Brunetta y Miguel Merentiel, los goleadores en el Coloso. Entre los sobrevivientes aparecen Gianluca Ferrari (ingresó en los últimos minutos en este compromiso en lugar de Tomás Badaloni y fue suplente ayer); mientras que Nelson Ibáñez (actualmente uno de los integrantes del cuerpo técnico encabezado por Oldrá, en aquella noche del 8 de marzo fue suplente en el equipo que era conducido por Frank Kudelka).