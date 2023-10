Newell's ganó y cambia la cara tras la mala racha

Durante el primer tiempo se vieron varias acciones, durante los primeros 10 minutos el juego fue más para el ciclón con acciones no tan claras pero que hacían temer por el arco que defendía Lucas Hoyos, pero a los 15 minutos llegaría la más clara para San Lorenzo ya que Bareiro entró por el medio tras un centro y disparó a quemarropa al arco de Hoyos, pero el arquero en una acción fenomenal metería la mano y mandaría la pelota al tiro de esquina. Esto fue de lo más claro del local en el partido. A todo esto, Newell’s parecía no reaccionar con estas bombardeadas pero a los 21 minutos de la primera parte, Cristian Ferreyra puso el 1-0 tras una jugada individual que definió al palo derecho de Augusto Batalla. Tras un juego fluido y con varios intentos de ambos lados, llegaría la polémica del partido ya que Ignacio Schor quedó en el piso por una lesión, pero el director técnico de San Lorenzo, el gallego Insua, pedía a su equipo que siga atacando y no frene por la lesión. Esto pareció no gustarle nada a Gabriel Heinze que fue a encarar al técnico del ciclón y discutieron en el medio del partido durante varios minutos. Luego de verlo, el árbitro del partido frenaría el juego por la discusión de ambos y cuando parecía que ya estaba todo bien, se metió un ayudante de campo de Heinze, Mariano Tuenti, para llevarselo y el gallego Insua se la agarró con él casi peleándose, obviamente el árbitro del encuentro echó a ambos, pero no a Heinze. Eso también desató la bronca de todo el banco del local. Luego de todo el papelón, se hizo el cambió de Ignacio Schor ya que realmente estaba lesionado e ingresó Ramiro Sordo. Así se mantuvo hasta el final del primer tiempo, dónde hubo una clara más para San Lorenzo que Giay cabecearía por encima del travesaño.

Ya sobre el final del primer tiempo en una jugada aislada volvería el caos, ya que Adam Bareiro empujó a Guillermo Ortíz y en la discusión le pegó en la cara, lo que causó el estallido de Lucas Hoyos y luego de todo el resto de los jugadores de Newell’s. Finalmente, todo se resolvió con tarjeta amarilla para el arquero leproso ya que era el más exaltado.

Festejo de Cristian Ferreyra y Velázquez en el segundo gol de Newell's. Foto: Copa de la Liga



Ya en la segunda mitad, los cambios del ciclón salieron mal y con la salida de Barrios y Giay perdieron mucho juego y retrasando a Jalil Elias lograron que no haya casi medio campo lo cual aprovechó la lepra y rápidamente puso el 2-0 por otro tanto de Cristian Ferreyra que hasta ahora es la figura del partido. Hasta ahora el partido lo esta aprovechando de la mejor manera el conjunto de rosario. Así se confirmó a los 28 minutos del segundo tiempo donde Ramiro Sordo pondría el 3-0 tras una jugada que abrió Hoyos desde el arco para que Jorge Recalde se vaya en carrera y asistió al propio Sordo y este definió en el mano a mano con Batalla. Luego de eso ya el juego entró en una fase más calma porque San Lorenzo ya estaba resignado con la derrota y a Newell's le convenía poner paños fríos.

Festejo en la victoria para la lepra. Fuente. Prensa Newel's

Para el próximo partido en la visita a Tigre en Victoria, se espera que Gabriel Heinze pare el mismo equipo con la salvedad de Ignacio Schor que todavía no se conocen detalles de la lesión.

Calendario para la lepra en la Copa de la Liga:

Visita a Tigre el próximo viernes 20/10 a las 16:45h.

Recibe a Godoy Cruz de Mendoza el 26/10 a las 21:00h.

Visita a Platense en Saavedra el 30/10 a las 21:00h.

Recibe a Sarmiento el 5/11 en horario a confirmar.