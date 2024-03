El Tomba mereció ganar en la tarde del domingo y en su casa ante la Lepra. Se adelantó, a los 25´, con un gol de cabeza de Tomás Conechny tras un córner pero no pudo mantener la ventaja mucho mas. Antes de que se reanudara el juego fue expulsado Éver Banega por exceso verbal. Cuando el duelo se iba al descanso, Juan Ignacio Ramírez igualó el tanteador para los rosarinos, a los 47´.



Ya en la segunda parte, también vio la roja Hernán López Muñoz, por doble amarilla. Así, el encuentro cerró con la paridad por 1 a 1, que le sirve al Expreso porque se mantiene en la cima de la zona B, con 20 puntos.



Los 11 jugadores que arrancaron jugando fueron:



Franco Petroli (5.8): Tuvo un desempeño regular. Se encargó de los saques de meta y no tuvo una actuación destacada en esta ocasión.



Lucas Arce (5.6): Se encargó de algunos saques de lateral. No convenció en la defensa y se fue sustituido al inicio del complemento por Guillén.



Pier Barrios (6.1): Probó al arco a los 9´ y 37´ pero el remate salió desviado. Llevó a cabo infracciones y fue amonestado. Tuvo la última pelota del partido pero se fue desviada.



Federico Rasmussen (5.8): Dio respiro al equipo con sus despejes. Cometió faltas.



Thomas Galdames (5.4): Ejecutó los saques de banda. Disparó al arco a los 23´ pero Ramiro Macagno salvó a su equipo. Vio la amarilla por protestar.



Juan Andrada (6.4): Aprobó pero no convenció con su desempeño por lo que fue reemplazado en el complemento.



Nicolás Fernández (6.9): Tuvo una buena performance en cuanto a efectividad de pases (92%), probó al arco pero el envío se fue desviado. Aunque participó en alguna infracción, y tiros de esquina. También, salvó algunos balones.



Juan Bautista Cejas (6.7): Repuso pelotas desde la banda y ejecutó algunos córners. No estuvo excento de cometer faltas. En la segunda mitad, pateó al arco pero sus remates se fueron afuera. Fue reemplazado por Pino.



Hernán López Muñoz (5.6): Remató al arco a los 24´ pero salvó Víctor Velázquez. Vio la amarilla a los 32´ y a los 49´, por lo que fue expulsado tras una falta sobre Rodrigo Fernández.





Tomás Conechny (7.8): Tuvo su primera situación de gol a los 16´ pero no logró concretar. Otorgó algunos tiros libres al rival. A los 25´, abrió el marcador con un cabezazo. A los 35´, quiso ampliar la ventaja pero el tiro se fue desviado. En el complemento, también intentó marcar pero no lo logró.



Tomás Badaloni (6.1): Cometió infracciones desde el principio. Empezó a buscar el arco a los 6´ con un remate que se fue afuera. La ansiedad le jugó en contra y se puso en posición adelantada en la primera mitad. Probó a los 36´ pero el arquero desvió el balón. Salió reemplazado por Ulariaga.



Los suplentes que ingresaron fueron:



Manuel Guillén (5.4): Ingresó en el segundo tiempo por Arce. Colaboró con los saques de banda.



Nahuel Ulariaga (7.4): Entró en lugar de Tomás Badaloni a los 19´ del ST. Cometió infracciones también. A los 27´ y 28´, remató al arco pero rechazaron Ian Glavinovich y Macagno, respectivamente. En los 10 minutos finales buscó la ventaja pero no pudo concretar.



Facundo Altamira (5.8): Sustituyó a Juan Andrada en el complemento. Llevó a cabo faltas.



Martín Pino (5.7): Reemplazó a Juan Cejas a los 31´ del ST. Atajó el peligro sobre el final del encuentro.