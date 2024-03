El Tomba triunfó por la mínima en la tarde del domingo, de local, ante Tigre. Se adelantó, a los 25 minutos del primer tiempo con el tanto de Tomás Badaloni siendo superior a lo largo del encuentro y con varias chances de aumentar la ventaja, el Expreso no jugó bien pero logró volver al triunfo después de dos jornadas.



Los dirigidos por Néstor Gorosito también estuvieron lejos de incomodar al conjunto dirigido por Daniel Oldrá. De esta manera, el Bodeguero sigue siendo el líder de la zona B con 23 puntos y con un partido pendiente, la fecha 9, que disputará el miércoles contra San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.



Los 11 jugadores que arrancaron jugando fueron:



Franco Petroli (7.2): El arquero tuvo un buen desempeño. Bastante atento desde el inicio. Rechazó balones claros de El Matador e hizo efectivos los saques de meta. Vio la tarjeta amarilla por demorar en las acciones.



Lucas Arce (6.5): El defensor no tuvo una performance destacada. Realizó los saques de banda y cometió infracciones.



Pier Barrios (6.7): Cometió faltas. También intentó ampliar la ventaja para el Tomba pero no se le dio.



Federico Rasmussen (7.1): El defensor aportó tranquilidad al equipo en cada rechazo. Aunque, cometió algunas faltas.



Thomas Galdames (6.7): Cometió infracciones. A los 22´ probó al arco pero se interpuso Ezequiel Forclaz. Tambien participó en los saques de banda.



Bruno Leyes (6.5): Otorgó tiros libres al rival por las faltas cometidas. Colaboró en los rechazos para que prosperen los ataques del Tomba.



Nicolás Fernández (7.8): Remató en tres ocasiones al arco rival pero la pelota fue desviada. Se encargó de algunos córners y despejes.



Facundo Altamira (6.9): Disparó al arco a los 10´ pero desvió Juan Manuel Sánchez Miño. Antes del final del 1T se colocó en posición adelantada. Salió por Salomón Rodríguez.



Tomás Conechny (8.8): Fue el jugador del partido en cuanto a estadísticas. Ejecutó despejes claves, dio una asistencia, y remató en 5 ocasiones (2 al arco, 2 afuera y 1 al palo) pero no logró anotar en su cuenta. Fue amonestado. Sobre el final, salió por Andrada.





Juan Bautista Cejas (6.9): Tuvo su primera chance de marcar a los 10´ pero desvió Walter Rodríguez. Se encargó de algunos tiros de esquina. Después del gol de Badaloni, intentó anotar pero no logró concretar. Fue reemplazado por Poggi.



Tomás Badaloni (8.0): Arrancó muy activo rechazando pelotas peligrosas. A los 25´ abrió el marcador con un remate de cabeza que convalidó el VAR. En la segunda parte, llevó a cabo infracciones. Fue sustituido por Barrea.



Los suplentes que ingresaron fueron:



Vicente Poggi (7.5): Ingresó a los 27´ del 2T por Cejas. Alejó el peligro del arco. Fue amonestado. A los 29´, probó con un remate que salvó Matías Tagliamonte. A los 38´y 46´, intentó con una buenas jugadas pero la pelota se fue desviada.



Daniel Barrea (6.5): Entró a los 25´ del 2T por Badaloni. Tuvo dos chances de marcar pero el balón se fue afuera.



Salomón Rodríguez (6.3): Sustituyó a Facundo Altamira a 4´ del final. Intentó capitalizar a los 42´ del 2T pero se interpuso Tagliamonte.



Juan Andrada (6.1): Reemplazó a Conechny en los últimos minutos de partido. No tuvo muchas intervenciones por el breve tiempo en cancha.