Godoy Cruz cayó por 1-0 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro por la fecha 9 de la Zona B de la Copa de la Liga. Luego del partido, el entrenador del Tomba, Daniel Oldrá, en su habitual conferencia de prensa analizó la derrota

“Pensamos que era la forma de encarar este partido, lamentablemente lo que pensamos no salió” dijo el DT en relación al esquema utilizado, donde se sacó un delantero y se agregó un mediocampista.

“Estuvimos imprecisos como lo estuvo San Lorenzo, fue un partido muy parejo. No creo que merecieran ganar nunca el partido, por ahí ellos resolvieron las que tuvieron y nosotros no las resolvimos en el momento justo. Por eso nos tocó perder, pero en ningún momento vi que San Lorenzo fuera mejor que nosotros” agregó Oldrá.

Además sobre lo que se viene y las grandes clases de clasificar a los cuartos de final de la Copa de la Liga el entrenador dijo: “Tenemos que tratar de seguir mejorando lo que venimos siendo este torneo, todavía no hemos logrado nada. Ahora tenemos que ir a jugar el partido de la Copa Argentina y ya tendremos una semana para la planificación del partido contra Platense. Desear que sigan creyendo en este equipo, hoy no pudimos ganar pero repito, nunca merecimos perder este partido”.

“Estos partidos son así, finales, como era una final para ellos para nosotros también lo era. Si nosotros hoy ganábamos aprovechábamos la clasificación. Se hizo duro, difícil, sabemos cómo es San Lorenzo, tratamos de poderlo ganar y no pudimos” reflexionó el Gato.

Por último, opinó acerca del arbitraje ya que en el medio del encuentro surgió una polémica sobre si el juez debió cobrarle al Ciclón un pase atrás: “Para mí, el árbitro que hoy dirigió (Andrés Gariano), es uno de los mejores árbitros del fútbol argentino. Es joven, después, seguro que se habrá equivocado o no. Me parece que es un árbitro muy joven que tiene mucho futuro. Ustedes lo habrán visto mejor, yo algunas cosas no las puedo hablar tanto hasta que no lo vuelva a repasar, pero sinceramente, no se lo pude decir a él antes, pero es uno de los que mejores dirige en el fútbol argentino”.