La Selección Argentina finalizó su gira por Estados Unidos con una victoria por 3-1 ante Costa Rica en el estadio Memorial Coliseum de Los Ángeles y sumó dos triunfos en dos partidos. Ángel Di María, de tiro libre, Alexis Mac Allister y Lautaro Martinez fueron los autores de los goles argentinos, mientras que Manfred Alonso Ugalde anotó para los ticos.

Pese a comenzar abajo en el marcador, el combinado Albiceleste logró reponerse y demostró su jerarquía frente al equipo de Gustavo Alfaro. Lionel Scaloni, como lo hace habitualmente en los duelos amistosos, probó nuevas variantes como darle minutos en el arco a Walter Benitez en lugar de que juegue el Emiliano "Dibu" Martinez, poner de arranque a Alejandro Garnacho y hacer debutar al joven de 19 años Valentin Carboni. Sin embargo, un jugador que comenzó ambos amistosos en el 11 inicial fue Giovani Lo Celso quien convirtió un gol frente a El Salvador y quien ante Costa Rica cumplió 50 partidos vistiendo la camiseta celeste y blanca.

Una vez finalizado el encuentro el volante argentino habló ante las cámaras de TyC Sports sobre el equipo y resaltó: "si hay algo que caracteriza al grupo es que ninguno afloja, la vara está muy alta. Es muy lindo y muy sano, le hace muy bien al equipo que haya una competencia interna así".

"Me siento muy bien y muy cómodo, feliz de estar acá. Ya lo dije muchas veces pero no me canso de repetirlo", agregó el mediocampista que actualmente comparte equipo con Cristián "Cuti" Romero en el Tottenham de Inglaterra.

"Ponerse esta camiseta y disfrutar con los compañeros no tiene precio, te hace sentir muy cómodo y hoy teníamos que dejar una buena imagen para preparar lo que viene", finalizó diciendo Lo Celso quien acumula tres goles y 14 asistencias en el combinado albiceleste.

La próxima presentación de la Selección Argentina será el domingo 9 de junio contra Ecuador en el estadio Soldier Field de Chicago. Además, unos cinco días después, el viernes 14, enfrentará a Guatemala en la ciudad de Washington DC, en el FedEX Field. Una vez finalizado esos amistosos, tendrá su debut en la Copa América frente a Canadá el día jueves 20 de junio en el Mercedes Stadium de Georgia.