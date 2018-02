Olimpo - Racing: ¿La vuelta del 2x4?¿o del 4-2?

Google Plus

Racing viene de golear 4-0 a Huracán con un 'Hat Trick" del bahiense Lautaro Martínez, aunque su campaña no es buena, ya que comenzó el año perdiendo, está en 15ª posición con sólo 19 puntos y de visitante sólo ganó 1, empató 2 y perdió 4, sin embargo la ametralladora de noticias relacionada con la goleada y todo lo referente al bahiense goleador, los ha puesto en un envión anímico que desean plasmar ante un rival del que no tienen un buen recuerdo reciente.

Olimpo perdió 2-0 ante River, su segundo partido consecutivo, y se destroza más su pobre promedio, inició además una semana con bajas y lesionados importantes, se le cierran los caminos, y aunque la ilusión de ganar para comenzar a engrosar sus números no desaparece casi nadie piensa en repetir lo hecho en Copa Argentina ante este rival, y no se vislumbra de manera certera, quienes serían los protagonistas más adecuados para lograr algún rédito de local, donde por 'obligación' hay que ganar, o al menos, no perder.

Christian Bassedas : “Mi trabajo es potenciar el vestuario, seguir creciendo y soportar los golpes. Hay que levantarse y pensar con optimismo el partido del sábado. Me duele ver a los chicos caídos, pero sabemos que es un camino muy duro. Hay que hacerse fuertes y pelear con dignidad”.

Las sensibles bajas de Emiliano Tellechea, y Mauricio Rosales (los 2 eran de lo mejor ante el Millonario hasta que se lesionaron), además comparten lesión: desgarros en el isquiotibial derecho. Al menos evolucionó la torcedura del tobillo de Nicolás Pantaleone, podrá llegar, al igual que Jorge Carranza, que trabajó diferenciado por ese motivo. Regresa 'El Titi' Cristian Villanueva a la derecha por Rosales, y por Tellechea podría ingresar Lucas Mancinelli, o Ezequiel Vidal, y es que 'La Pulga' destacó con 2 goles en Reserva y una buena actuación, y no hay muchas opciones con las lesiones de Caballucci y Fornari. Arriba vuelve David Depetris por Luis Vila, en busca del gol esquivo. Los concentrados son:

ARQUEROS: Carranza, Anchoverri.

DEFENSORES: Villanueva, Ojeda, Cahais, Pantaleone, Ramírez.

VOLANTES: Ibáñez, Bellocq, Villarruel, Belleggia, Porras, Mancinelli, Vidal.

DELANTEROS: Troyansky, Vila, Lentini, Depetris.

Eduardo Coudet: " Tenemos que tratar de mantener la dinámica y sobre todo el juego (contra Huracán) y mantener el buen pie que mostramos. Es el ADN de este equipo. Las canchas no son las ideales para nuestra propuesta futbolística, sobre todo por las medidas pero nos tenemos que adaptar, creo que llegamos bien para el partido. Hay que mejorar de visitante, que es un déficit, enfrentamos un rival duro, en una cancha más chica y hay que adaptarse".

'El Chacho' presenta los mismos 11 que la fecha anterior, en busca de un resultado similar, que confirme lo realizado en el Cilindro de Avellaneda. Con Nery Domínguez en la contención, Neri Cardozo en el carril y 'Licha' López y el bahiense Lautaro Martínez, que regresa a su tierra en lo que puede ser una especie de 'despedida' de verlo en directo, ya que sus destinos apuntan al fútbol italiano. El resto se completa con: García, Piovi, Solari, Meli, Ojeda, Centurión, Mansilla y Triverio. Uno de ellos quedará afuera del banco.

HISTORIAL ENTRE AMBOS

LOS 20 ENFRENTAMIENTOS EN TODAS LAS CATEGORÍAS OLIMPO RACING EMPATES 6 8 6 24 27 Goles

El último encuentro fue en el estadio de Banfield por Copa Argentina: 16vos de Final: 01/09/2017 - Racing 2-4 Olimpo

La otra novedad es que habrá público visitante, no hay día del Club, y la dirigencia tuvo que bajar los precios de las entradas por una limitación de AFA en los valores, justo en esta fecha cuando esperaban ansiosos poder recuperarse económicamente, pensando también en el gran operativo policial que los afecta.

Poco espera el hincha Aurinegro, la gran mayoría firmaría un empate sin dudarlo, pese a que el triunfo es lo único que aumentaría su promedio.

Ficha del partido:

Fecha 15ª Sábado 10/02/2018

Horario: 19:15 hs.

Estadio: Roberto Carminatti

Árbitro: Fernando Rapallini

Asistente 1: Javier Uziga

Asistente 2: Pablo González

Emisión: Fox Sports