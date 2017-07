Lista de concentrados para recibir a Sport Recife

Google Plus

Tras varias semanas de esperar, el día del partido está a punto de llegar. Una nueva noche de copa, una noche diferente a todas las demás en el Julio Humberto Grondona. Como hace no, nuestro estadio se convirtió en un arsenal, donde muchos equipos tuvieron miedo en entrar y jugar.

Hoy en día la situación es diferente, porque el equipo que dirige Humberto Grondona está pasando un momento de transición, donde 14 jugadores se fueron, y hubo 10 incorporaciones pensando que hay defender y jugar la revancha, pero también disputar un nuevo torneo local, que será más difícil que nunca, ya que hay que sumar la mayor cantidad de puntos posibles. ¿Algo imposible?, no para nada. Solo que es una situación complicada.

Luego de caer injustamente en Brasil por 2-0 ante Sport Recife, un equipo que no hizo los suficientes méritos para quedarse con la victoria. Volverse con dos goles en contra es difícil, no imposible, pero la actualidad es que el equipo no está teniendo rodaje disputando amistosos y esto es un punto negativo.

La primera lista de concentrados del equipo que realmente dirige Humberto Grondona. Con gustos de jugadores como quería Humbertito. ¿Alguna sorpresa?, si, la incorporación de Alejandro Rivero, arquero suplente, como también de otro joven como Sebastián Lomonaco.

De las incorporaciones que todavía no debutaron, son la de Iván Bella y Facundo Cardozo, dos ex Vélez que recientemente le llegó la habilitación por AFA y por eso estará en la lista de concentrados, pero también ingresarán y reemplazarán a Gabriel Sanabria y Juan Celaya que ya no están en el club.

Vale remarcar que la lista de concentrados es muy similar al partido de ida, como también será los 11 titulares que jugaron en Brasil. Cabe destacar Gastón del Castillo, hermano de Sergio Agüero y David Drocco, las nuevas incorporaciones del conjunto del Viaducto recién se presentarán en la pretemporada el dos de agosto.