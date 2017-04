Atlético Tucumán y su momento futbolístico en la Libertadores

Google Plus

Atlético Tucumán. Foto: captura web

Atlético Tucumán el martes 11 de abril no pudo contra el Wilsterman de Bolivia en un duelo no solo en altura, sino también con una lluvia constante, el cual termino perdiendo por 2 a 1. Hoy el Decano mira hacia adelante, algunos esperanzados, y otros no tanto…

El equipo tucumano demostró ser un plantel sólido, capaz de enfrentar cualquier adversidad y rival. Un club del que habló el mundo entero, pero que hoy, se encuentra desconcertado por la suma de derrotas tanto en el Campeonato de Primera División cómo en la Copa Libertadores.

La derrota en Bolivia pegó fuerte y sensiblemente en el sueño de clasificar a octavos en ésta copa internacional, ya que el equipo dirigido por Pablo Lavallén, quedó posicionado último en su grupo. Palmeiras sigue siendo el único puntero de la zona con siete puntos, uno más que Jorge Wilstermann. Peñarol tiene sies unidades y el Decano, quedó con sólo un punto.

Las palabras del DT del equipo albiceleste fueron muy claras y un tanto desalentadoras. Sabes que el panorama se complicó y que el club ya no depende de sí mismo, sino de los resultados futuros de sus rivales. “Estamos casi eliminados de la Copa. Ya no dependemos de nosotros mismos para pasar a la siguiente fase”, expresó Pablo Lavallén. También, con el paso de los días, se habló de su posible renuncia, a lo que contestó que sobre su continuidad se encargarán los dirigentes, quiénes toman las decisiones.

Otro protagonista de ésta historia también se mostró molesto y enojado. Hablamos del 9 y goleador, Fernando Zampedri, quien hizo saber su bronca por no conseguir resultados positivos en los últimos encuentros. “Fue una derrota muy dura. Tenemos que salir de este momento. Hay que empezar a ganar”, dijo. Además, manifestó que no es un problema del grupo, sino que hay que cambiar un montón de cosas y que hay muchas bajas en puestos importantes, haciendo referencia al Polaco Menéndez y al defensor central. “Estoy muy caliente”, reconoció.

Sin embargo, hay quienes todavía mantienen las esperanzas. Y uno de ellos es Nery Leyes, el volante Decano, quién al finalizar el partido en Bolivia, analizó el juego y dio aliento a todos. "Lo teníamos medianamente controlado. Ellos se hicieron de la pelota pero nosotros tuvimos las más claras", comenzó el jugador de Atlético insistiendo en que el rendimiento del equipo no fue del todo errado. "Tuvimos mucho orden al comienzo y eso fue importante. Así abrimos el partido, pero tuvimos dos desconcentraciones y las pagamos muy caro. Todavía podemos seguir peleando. Hay que sumar puntos en los dos partidos que tendremos en casa y hay que llegar a la última fecha a ver qué pasa", sostuvo Leyes.

Atlético viene quedándose con las manos vacías, y con fastidio, al ver que el equipo puede, juega bien, pero no logra concretar o conseguir la victoria. Si bien, es complicado participar de dos torneos al mismo tiempo, el Deca no tiene malas presentaciones, sino malos finales.

Pero “en las malas mucho más” recalcan los hinchas de los cuales todos hablan también, por su fiel acompañamiento “al club de sus amores” en todos los partidos de Copa Libertadores, ya sea de local o visitante. Los fanáticos recorren kilómetros de kilómetros para verlo jugar. Bolivia tampoco quedo exenta del despliegue celeste y blanco y al menos 300 hinchas se hicieron escuchar en el estadio Félix Capriles. Éstos se dispersaron entre las tribunas general y preferencial juntos con los locales. Por suerte, no hubo ningún tipo de incidente y muchos ya comenzaron a organizar su viaje a Brasil, para verlo al Decano enfrentarse antes al gran Palmeiras el día 24 de Mayo, a las 21.45 en San Pablo.

Pero antes de dicho partido (que será el último), Atlético tendrá dos encuentros claves de local y definitorios en la Copa:

-Martes 25 de abril, a las 19.30: Atlético Tucumán vs. Jorge Wilstermann, en San Miguel de Tucumán.

-Martes 2 de mayo, a las 19.30: Atlético Tucumán vs. Peñarol, en San Miguel de Tucumán.

Atlético Tucumán sufre hoy el no poder encontrar rumbo. Todos esperan volver a la “buena racha” de los primeros partidos, esos milagrosos que ningún fanático podrá olvidar. Tocar fondo es importante para darse cuenta de los errores, pero ahora es importante que salgan a flote, que busquen salidas efectivas y demuestren que son capaces de seguir.