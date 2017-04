El equipo de memoria

Foto: A puro gol

Defensa y Justicia visitará este sábado a Huracán, en un encuentro que comenzará a las 20:30. El cuadro de Florencio Varela, viene de vencer a Newell’s por 1 a 0, con gol de Alexander Barboza. Con respecto al plan de trabajo, el técnico Sebastián Beccacece comentó en una entrevista para el programa de radio: La Secta Deportiva: "El grupo está convencido de darlo todo y exigirse al máximo". Además reconoció: "Para nosotros fue muy importante poder consagrar lo trabajado en más de 80 días".

Luego, destacó: "Empezar a sacar puntos y salir de la zona compleja para no sufrir, es nuestro principal objetivo". Más tarde, deslizó: "El equipo se mostró muy entero y agresivo, dispuestos a dar todo". Asimismo, valoró la capacidad de Barboza: "Barboza tiene mucho potencial, con trabajo y dedicación puede alcanzar un nivel interesante". Por último, sentenció: “Conseguir un buen resultado te mantiene tres semanas más en el cargo".

En cuanto al segundo refuerzo del Halcón, Pablo Alvarado afirmó en un reportaje para la página de Defensa: "El día lunes fue mi primer entrenamiento con el equipo, estoy adaptándome con cosas nuevas pero bien, firmé contrato hasta junio de 2018. Me siento muy agradecido con la gente del club, el equipo me recibió muy bien, es un grupo muy agradable con muchos jóvenes, a muchos ya los había tenido de compañeros”.

Con respecto a que no realizó la pretemporada junto a sus nuevos compañeros, concluyó: “En ese sentido no tengo problema, venía entrenando e hice una pretemporada dura, jugué un par de amistosos y ahora solo me falta empezar a jugar”.

Para visitar al cuadro de Parque Patricios, el combinado de casaca verde y amarilla volvería a repetir los mismos nombres y apellidos que derrotaron al conjunto rojinegro: Gabriel Arias; Hugo Silva, Mariano Bareiro y Alexander Barboza; Ignacio Rivero, Gonzalo Castellani, Leonel Miranda, Jonás Gutiérrez y Rafael Delgado; Agustín Bouzat y Nicolás Stefanelli.