Beccacece: "Quiero seguir viviendo este presente"

Defensa y Justicia

Defensa y Justicia vive días de sonrisas desde que el técnico Sebastián Beccacece asumió el cargo. En una entrevista para la página de la institución de camiseta verde y amarilla, el entrenador reconoció desde su arribo: “Uno venía con la ilusión y el sueño que va a cada lugar, de poder mostrar el trabajo, de aprender cada día más, de poder hacer las cosas bien, después estas cosas son muy fuertes. En el momento en el que vinimos el grupo estaba de 10 partidos jugados solamente se había ganado uno, si bien Defensa es un club totalmente organizado y ordenado no estaba pasando su mejor momento. Entonces un cambio tan brusco y tan repentino uno más ilusión que tenga cuesta mucho. Sin embargo estos chicos lo hicieron posible. Es todo muy fuerte y con esa ambición y humildad de seguir haciendo las cosas bien”.

Además, sentenció: “Me está dejando un presente a puro sentimiento, y eso es lo que disfruto, de la pasión con la que se vive acá día a día, con el hambre, con el deseo de crecer, de evolucionar. Quiero seguir viviendo este presente que nos encuentra muy unidos y muy pendiente de poder devolver a la gente”.

Luego deslizó sobre el cariño del público: “Lo tomo como algo natural, me pone contento el hecho de saber que la gente nos brinda su apoyo, nos quiere y está feliz. Eso es mucho más importante que entrar en la historia. Siempre digo que los protagonistas son los futbolistas, sin ellos esto no es posible, entonces la verdad que prefiero que sean recordados ellos y a mí me reconforta el hecho de ver feliz a los demás. La principal causa de felicidad es esa, saber que la gente hizo un montón de cosas para poder viajar, con toda esa ilusión, expectativa y bueno nosotros con el hecho de pagar eso estamos hechos”.

Con respecto a la práctica de ayer, los jugadores trabajaron en dos grupos y realizaron ejercicios tácticos. Después un grupo hizo tareas de campo, divididos, según sus posiciones en el campo de juego. Mientras tanto, los otros jugadores trabajaron con los preparadores físicos.