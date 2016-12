Méndez: "Tengo la decisión tomada"

El Gallego sonríe en la conferencia de prensa tras haberle ganado a San Martín el clásico. FOTO: Agustina Cruciani.

Con un total de 34 partidos al mando de Godoy Cruz, Méndez decide dar un paso al costado. Fueron 17 las victorias, 5 los empates y 11 las derrotas que obtuvo como entrenador del conjunto mendocino, destacando también un primer semestre increíble en el cual hizo que El Expreso vuelva a la Copa Libertadores. No solamente los números han demostrado lo capaz que fue el "Gallego" en este año con el Tomba, el sentimiento de pertenencia y el aguante de los hinchas es lo que refleja el dolor que produce la salida de el director técnico.

"La decisión ya está tomada pero la haré oficial después del partido con Gimnasia", arrancó diciendo en la conferencia de prensa del día de hoy. Luego agregó: "Es difícil por la distancia que tengo con mi familia, primero soy padre y después entrenador".

El mensaje directo al hincha fue claro: "Si digo algo a los hinchas de este club, me voy a emocionar mucho. Estuvieron siempre presentes en cada banderazo y en cada partido, me demostraron un gran afecto" y además dijo: "Les pido perdón por no haber logrado el campeonato y no lograr cumplirles la ilusión a ellos. No dirigir la Copa Libertadores me va a doler mucho también", aclaraba al borde del llanto.

"Desde que pise Mendoza me imaginé lo mejor. Apenas llegué acá pensaba que ibamos a salir campeones, pero si lo decía me iban a tratar de loco, pero casi lo logramos", recordó. "La vida me demostró que hay que pelear por todo y siempre soñar con lo más alto", cerró Sebatián Méndez.

Para finalizar con la conferencia de prensa, El Gallego tiró: "Me quedo con la mejor imagen de los jugadores, que me defendieron siempre adentro de la cancha y también de toda la gente de Mendoza. Estoy muy agradecido".

La última cita del entrenador, tan querido y admirado por toda la gente tombina, será el día viernes a las 21.15 en el Malvinas Argentinas ante el Lobo platense, para intentar cerrar el año con tres puntos y además los hinchas se harán notar con una gran ovación.