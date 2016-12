Olimpo - River: tener muñeca

Muñeca para manejar el partido y salir victorioso ( Foto Diario veloz)

River Plate viene de una dura derrota 4-2 ante Boca pero más recientemente se coronó campeón de la Copa Argentina (que otorga una plaza a la Libertadores). Su DT desoja la margarita: "No estoy diciendo ni que me voy ni que me quedo, no quiero especular". En tanto que Olimpo viene de ganar 0-2 a Racing de visitante rompiendo una racha negativa de 390 días, y ésos golpes de autoridad sobre la mesa alientan a "querer poder" destronar a cualquiera, mientras su DT en realidad, por el momento, es interino.

Nereo Champagne: "Creo que si repetimos lo hecho ante Racing, podemos ganar a River"

Juan Barbas: “Me gustaría seguir porque desde el día que tenés el título el sueño de todo entrenador es dirigir en Primera División” El triunfo endulza, y la visita millonaria también, por eso no es cuestión de motivación sinó sentido común, el no querer mover demasiadas piezas, pero hay circunstancias,además de David Vega (desgarro), Pantaleone (edema) y Mansilla(5ª amarilla), por distintas lesiones y molestias también salen Joel Sacks, Juan Quiroga Erik Correa. Se confirman los ingresos de Lucas Villarruel y Rodrigo Caballuci, y Emiliano Tellechea volverá a jugar de “4”, Cristian Villanueva de “3”, y Villarruel de “8”, con Caballuci por la izquierda.

David Vega, quien se recupera de un desgarro de 2,5 centímetros en el posterior de pierna derecha, recién podrá estar en condiciones en la parte media de la pretemporada, que se iniciará el 4 de enero de 2017.

Marcelo Gallardo: "No estoy diciendo ni que me voy ni que me quedo, no quiero especular" Soy feliz en River y amo este club, pero necesito desafíos".

Luis González estuvo ausente en la práctica de hoy, por problemas personales, y quedó desafectado de la lista de concentrados. También Emanuel Mammana fue marginado de la nómina porque no se encuentra en óptimas condiciones, su reemplazante, es el zaguero juvenil Kevin Sibille, de 17 años, que ya formó parte del banco de suplentes el 8 de noviembre pasado contra Newell's. Concentrados: Marcelo Barovero y Augusto Batalla Defensores: Milton Casco, Gabriel Mercado, Eder Álvarez Balanta, Leonel Vangioni, Kevin Sibille y Pablo Carreras Volantes: Camilo Mayada, Nicolás Domingo, Ignacio Fernández, Leonardo Pisculichi, Nicolás Bertolo, Joaquín Arzura, Exequiel Palacios y Gonzalo Martínez Delanteros: Sebastián Driussi y Lucas Alario

HISTORIAL ENTRE AMBOS

LOS ENFRENTAMIENTOS EN PRIMERA OLIMPO RIVER EMPATES 4 8 4 19 24 Goles

River se llevó la victoria en los primeros 5 partidos que tuvo enfrente al equipo bahiense, pero Olimpo hizo lo propio y se quedó con el triunfo en los siguientes 3 cotejos, todo de manera consecutiva. Ahora, La Banda y el Aurinegro acumulan 3 empates en serie.

El aspecto negativo para el Millonario es que acumula 5 compromisos sin poder derrotar a Olimpo, con 4 empates y una derrota. La última celebración de River ante este rival se produjo en el marco del Apertura 2010, cuando, en el Monumental, se impuso por 1-0.

+ Máximas goleadas de River Plate:

Clausura 2006: River Plate 3 Olimpo 0

Apertura 2003: River Plate 3 Olimpo 0

+ Máxima goleada de Olimpo:

Apertura 2007: Olimpo 4 River Plate 0

+ Últimos 5 partidos: Clausura 2011: Olimpo 0 River Plate 0 Inicial 2013: River Plate 1 Olimpo 3 Final 2014: Olimpo 1 River Plate 1 Transición 2014: River Plate 1 Olimpo 1Campeonato 2015: Olimpo 1 River Plate 1 (Gonzalo Martínez)

Tras el choque se retiraran al receso con distintas mochilas, y la Aurinegra puede cambiar mucho con sólo 3 putos, nada más que salir del descenso.

Ficha del partido:

Fecha14ª Domingo 18/12/2016

Horario: 20 :00 hs.

Estadio: Norberto Caminatti

Árbitro: Jorge Baliño

Emisión: Telefe

Formaciones probables : River no adelantó nada

Fuentes: aurinegro.com.ar; Lu2; LAMillonaria