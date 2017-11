Gallardo: "Mi deseo es el de continuar en River"

Marcelo Gallardo en conferencia de prensa. Foto: Proyecto Fútbol.

Si había algo que preocupaba al mundo River es que el entrenador, Marcelo Gallardo, decidiera no continuar en el club, debido a las dolorosas derrotas ante Lanús (por Copa Libertadores) y ante Boca (por la Superliga Argentina). Sin embargo el Muñeco dió una conferencia de prensa este mediodía en el predio River Camp, ubicado en la localidad de Ezeiza, y anunció que desea seguir en el Millonario en 2018.

"Teniendo en cuenta las dudas que se generan en cuanto a mi futuro en el club, les digo que les acabo de comunicar a los cuatro candidatos a presidente de River, que mi deseo es el de continuar. Me pongo a disposición de ellos. Desde mi lugar tengo el deseo y la ilusión de seguir", confirmó.

En cuanto a los motivos por los que decidió tomar esta decisión explicó: "Cuando estás acostumbrado a ganar y después perdés. te duele mucho. Lo que pasó me causó dolor, pero eso nos sirvió para aprender y para cambiar. A la vez esto me da muchas fuerzas para seguir, no me ablanda", aseguró y agregó: "Es una cuestión de sentido de pertenencia con el club. Siento que tengo deseos, voluntad, energía y desafíos por delante. Teniendo en cuenta todo esto, lo más sensato es que piense de esta manera. Hay que seguir mirando para adelante, porque todavía hay un recorrido importante por hacer".

Posteriormente, Gallardo se mostró agradecido por el cariño que le brindan los hinchas de River, por lo que considera que tiene un compromiso con el Millonario y con los aficionados. En este sentido dijo: "Si a mucha gente de River que me aprecia, le pone felíz mi decisión, me pongo muy felíz de que se sientan así".

Por último analizó lo que será el partido del próximo domingo a las 20:30 hs ante Deportivo Morón, por las Semifinales de la Copa Argentina: "Siempre tenemos la obligación de ganar y esperamos poder hacerlo. Claramente somos los favoritos y los candidatos a triunfar. Pero hay que tener cuidado con Morón porque en los últimos partidos se defendió bien y tiene oficio para eso. Nosotros tenemos que buscar las posibilidades de abrir el marcador y para eso debemos tener paciencia y lucidez", cerró.