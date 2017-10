Humberto Grondona: "El recambio para Qatar es importante"

Foto: @VAVEL_Arsenal

La Selección Argentina tuvo una de las peores Eliminatorias en las últimas décadas, teniendo jugadores de jerarquía a nivel mundial y que vistiendo la celeste y blanda no fue lo mismo. Hay que destacar que hubo tres técnicos en 18 fechas. Desde Gerardo Martino, pasando por Edgardo Bauza y logrando el pase final para que Jorge Sampaoli se ponga al frente de un seleccionado que se lo veía más difícil de poder clasificar.

Sin duda hay que hacer un recambio, pero, aun así, el único héroe que apareció en los momentos más complicados fue Lionel Messi y que nuevamente en la última fecha de Eliminatorias se puso la capa el equipo al hombro y convirtió los tres goles para el pase directo al próximo Mundial de Rusia 2018.

Si hablar de jóvenes y de recambio, el que sabe del tema es Humberto Grondona, actualmente director técnico de Arsenal de Sarandí, que consiguió dos títulos con los pibes de la Argentina. El primer fue con la Selección sub 17 consagrándose campeón en 2013.

En 2015, volvió a gritar campeón con los pibes, pero esta vez, fueron el seleccionado sub 20 que brilló y se quedó con un nuevo palmar. El segundo título que consiguió uno de los hijos del recordado presidente Julio Humberto Grondona.

"Hay que seleccionar mejor y no acumular jugadores porque no hay muchos para llevar a Rusia. Entre ellos hay jóvenes que van a ser fundamentales para Qatar 2022. El recambio va a ser muy importante. Hay jugadores que debutaron en la mayor y lo hicieron bien. No tenemos que llevar a la influencia de los representantes a la Selección Argentina, no solo en la mayor si no también en las juveniles, que es donde más suceden estas cosas", confesó el DT del Arse, Humberto Grondona haciendo referencia que la mayoría de estos jugadores que están actualmente, quizás no lleguen a Qatar con un gran nivel.