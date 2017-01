Se repartieron puntos

Google Plus

Albiazules y Gloriosos empataron ambos partidos. (Fuente: Mundo D)

La calurosa mañana en la capital cordobesa no era propicia para jugar un partido de fútbol, pero a esta altura de la pretemporada cualquier amistoso viene bien para aflojar las cargas, tomar contacto con el balón y empezar a aceitar engranajes de cara a la reanudación del torneo.

Primer partido, ideal para despertarse

Tanto Talleres como Instituto brindaron un buen primer partido: entretenido, dinámico y con situaciones de gol por ambos lados. Ese tipo de cotejos en los que si miras para otro lado, seguro te perdés algo. Y en este contexto no se vio ninguna sorpresa: el local manejó los hilos en base a la posesión, mientras que la visita aguardó en su campo para salir de contra.

Parecía que los dirigidos por Kudelka estaban ‘ahí’ de abrir el marcador, porque desde el amanecer del amistoso Godoy y Palacios hacían la diferencia por derecha. Así y todo no generaron la diferencia en el arco de enfrente, como sí lo hizo Instituto, que a pesar de cruzar seriamente la mitad de la cancha a los 10’, tuvo la primera ocasión que se fue alto. Si algo lo caracteriza al equipo dirigido técnicamente por Delfino es su eficacia, y se hizo presente en barrio Jardín cuando Gil realizó un defectuoso cambio de frente, Rosales cedió para Magnín y el ‘9’ no perdonó: 1 a 0 a los 16’.

A partir de allí se equilibró la balanza y el juego se tornó muy disputado. Talleres quería, pero no podía: un cabezazo desviado de Ramis, Komar que ganaba en las pelotas paradas y Reynoso que remató alto. Instituto, claro, continuó con su libreto y en una réplica Alvacete casi aumenta el marcador pero su remate se fue ancho. Antes del descanso, Palacios tuvo su ocasión y su disparo al primer palo pegó en la parte externa de la red.

El complemento comenzó con una situación para cada uno: por el local, Bustos remató alto; por la visita, de contra, Medina estuvo cerca de aumentar si no fuera por Herrera. Con el correr de los minutos, el partido iba adentrándose a un monólogo albiazul que intentó por todos los medios, fundamentalmente por el sector izquierdo, pero que careció de la puntada final. Instituto, por ende, fue defendiendo cada vez más cerca del arco de Garavano y las chances para Talleres no tardaron en llegar: Gil disparó desviado, Strahman anticipó un centro de Palacios y se le fue por arriba del travesaño, y el ex Boca contó con dos más para su cuenta: ambas asistencias de Gil que remató ancho.

El elenco de Delfino no tuvo muchas ideas a la hora de atacar y no supo liquidar el encuentro. En la columna de disparos al arco se le sumó una de Magnín que contuvo el golero albiazul.

Garavano se iba transformando en figura cuando le tapó un cabezazo a Strahman, pero nada pudo hacer con el de Komar, tras centro de Palacios, que se le coló al ángulo y, sobre la hora, Talleres puso algo de justicia en el marcador. Porque fue más, porque buscó y porque creó, pero le faltó seguridad abajo y eficacia arriba; Instituto, por su lado, fue práctico y no se complicó: tuvo solidez defensiva y aprovechó al máximo las chances que le otorgó el rival para marcar, pero más allá de eso le costó generar juego y ser protagonista.

Formaciones equipos titulares:

Talleres: Herrera; Godoy, Gandolfi, Komar y Escobar; Guiñazú y Gil; Palacios, Reynoso y Bustos (ST, Strahman); Ramis.

Instituto: Garavano; Yabale, González, De Miranda y Alvacete; Mainero (ST, Tonetto), Antonio, Vázquez y Medina (ST, Soda); Rosales; Magnín.

Segundo partido y algunos bostezos

La mañana ya había entrado en calor y una sombra se cotizaba en bolsa. Pero, a diferencia del primer encuentro, este brilló por su carácter de lucha. La pelota se dividió mucho en mitad de cancha y se volvió muy trabado. Tanto así que en los primeros minutos se prestaron el balón y se jugó lejos de los arcos.

Recién pasados los 10’ hubo una jugada en profundidad para cada uno: para el local, Cotugno llegó al fondo, tiró el centro y casi se mete en contra a Olivera; para la visita, de contra, Vella tuvo la más clara pero definió por arriba. Conforme pasaban los minutos Talleres iba ganando en terreno y posesión, y sumó algunas aproximaciones: dos de Araujo (Olivera mandó una al córner y se quedó con la otra), un cabezazo al travesaño de Oivera y un disparo alto de Cháves, cuando tenía todo el espacio y el tiempo del mundo.

Así se iban al descanso, con un Talleres que tuvo más chances y que fue ligeramente superior a un Instituto que llegó poco al arco rival y que corrió detrás de la pelota.

La segunda parte inició con dos chances claras para el conjunto local: una de Ramírez, que solo contra Olivera remató increíblemente afuera, y la otra de Klusener, tras un centro del ex Almería, que tapó Olivera a puro reflejo. Ramírez contó con otra ocasión más con un zapatazo desde afuera del área que contuvo en dos cuotas el juvenil arquero de Instituto.

Lo que le restó al partido fue un Talleres que, como el primer equipo, intentó pero no pudo a pesar de generar más y mejores situaciones de gol que el rival. Tuvo posesión y movilidad, aunque el punto flaco sigue siendo la falta de efectividad. Mientras que Instituto prácticamente no llegó al arco defendido por Chicco y de a poco se fue conformando con la igualdad.

Formaciones equipos alternativos:

Talleres: Chicco; Cháves, Olivera, Quintana (ST, Bersano) y Cotugno; Fernando Godoy y Burgos; Araujo, Giménez y Ramírez; Klusener.

Instituto: Olivera; Castillo, Agüero, Mattalia y Endrizzi (ST, Guerra); Vella, Nizzo, Quiroga (ST, Gutiérrez) y Tonetto; Gotti y Castelli (ST, Klimowicz).

Agenda albiazul

Luego de jugar su segundo amistoso, el primero ante Libertad de Sunchales en Salsipuedes con empate para los titulares y triunfo para el alternativo, Talleres tiene otro partido más en carpeta: ante Rosario Central, el domingo a partir de las 22 en el marco de la Copa Desafío que se disputará en el José María Minella de Mar del Plata.

Al día siguiente, Kudelka y cía. tienen pactado otro encuentro ante Aldosivi, que servirá para ver a aquellos que no tendrán tantos minutos ante el elenco rosarino.