Arregui: "Ni yo sé si me quedo" (Foto: Club Temperley Oficial):

Temperley llegó al Estadio Jorge Luis Meizner con la ilusión de conseguir tres puntos que alivianen su situación con el descenso, pensando en la segunda parte del campeonato. Luego de la derrota en los últimos minutos, que desmoronó los ánimos del plantel, el volante central charló con Vavel.

"Fue un partido parejo que lo teníamos controlado pero un error te deja con las manos vacías y una bronca terrible", expresó el jugador con pasado en Berazategui sobre el resultado final.

El equipo de Gustavo Álvarez realizó un primer tiempo muy bueno pero luego del descanso no volvió a ser el mismo y el Cervecero aprovechó el bajón futbolístico para quedarse con la victoria, producto de un error. "No esperábamos el gol y la reacción no fue la misma. Seguimos haciendo nuestro juego pero no creamos las situaciones necesarias para decir que merecíamos el empate", sentenció Arregui.

Durante los últimos dos meses el plantel sufrió varios trastornos que imposibilitaron concentrarse plenamente en la lucha por no descender, tanto es así que la ida de Carlos Mayor y el interinato de Álvarez trajo un aire nuevo al grupo pero los resultados, por ahora, no se están dando.

En estas 14 fechas, el conjunto de Turdera logró solamente 13 puntos producto de tres victorias, cuatro empates y siete derrotas; quedando con un promedio de 0.983 posicionándose anteúltimo en esta tabla.

Ante la consulta de sí prefería que Gustavo continúe al frente del grupo o que llegue un nuevo entrenador, el volante central declaró: "No pienso en eso porque tengo ofertas y necesito evaluar los pasos a seguir. Vamos a aprovechar las vacaciones para descansar y relajar la cabeza, que bastante la laburamos" expresó.