Buenas noticias

Emiliano Ozuna y Alexis Zárate vuelven al conjunto Celeste. Foto: Archivo

Alexis Zárate y Emiliano Ozuna estaban a préstamo en Temperley y finalizado el torneo debieron volver a sus respectivos clubes, es decir, Estudiantes e Independiente, pero al no ser tenidos en cuenta por sus entrenadores regresarán a la institución que hizo estos jugadores crezcan técnicamente, y mantuvieron un buen nivel en todos los partidos que disputaron.

En el caso del delantero Ozuna, llegó como refuerzo en el intervalo entre el primer semestre y el segundo, demostró desde el arranque en los partidos amistosos que debía ser titular cuando comience el torneo, y así fue, Gustavo Álvarez no dudó un segundo, el juvenil estuvo entre los once todos los partidos que disputó. Logró marcar su primer gol oficial con la camiseta Celeste en su último partido en la Copa Argentina por los 32vos frente a Sportivo Las Parejas, sacándose esa mala racha que obtuvo en el torneo, no pudiendo convertir las tantas ocasiones claras que generó pero parecía que tenía el arco cerrado.

El defensor Alexis Zárate arribó al equipo de Turdera a fines del año 2015 por 18 meses. En su primera etapa no tuvo muchos minutos, era suplente de Christian Chimino hasta que por desgracia se llevó una fractura expuesta de peroné al chocar con Mauricio Casierra en el partido contra San Martín de San Juan. En ese momento tuvo la posibilidad de demostrar de que estaba hecho, un gran defensor que en el torneo 2016/2017 el entrenador Gustavo Álvarez lo tuvo en cuenta entre el equipo titular pero jugando de defensor central para después finalmente ocupar la posición de doble 5 y cuando hizo falta volviendo a compartir la saga de centrales.