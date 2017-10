Gustavo Álvarez: "Creo que la paz y la tranquilidad es el único camino para tomar buenas decisiones"

Gustavo Álvarez, el hombre que transmite paz en el cele

Gustavo Álvarez, se muestra tranquilo en cada entrenamiento, siempre "en busca de corregir errores y potenciar virtudes", frase característica del técnico del Gasolero, el cual no tuvo un comienzo de temporada para nada feliz. Al cabo de completarse la sexta fecha de la Superliga Argentina, Temperley registra cuatro derrotas, un empate y una victoria, situación que hace que el hincha quede preocupado, pero no a Álvarez.

+ El Arranque del campeonato fue difícil, tocó River, Racing, Rosario Central, Estudiantes, Colón y se le ganó a un rival directo como Arsenal. ¿ Te desespera la situación?

- A mí no me desespera nada porque soy tranquilo por naturaleza y porque creo que la paz y la tranquilidad es el único camino para tomar buenas desiciones, transmitir confianza y llegar al éxito. Quizás uno de los momentos más desesperantes que viví en el club fue en diciembre de 2016 y yo me mantuve tranquilo, hice un análisis a mi criterio de lo que le pasaba al equipo, en ese momento evaluamos que teníamos un promedio de gol de 0,5, igual que ahora, y a partir de ahí analizamos el juego y empezamos a trabajar como atacar las bandas. Ahora pasa lo mismo, estamos en un momento donde hay que tomar decisiones y analizar el juego, todo pasa por ahí. Pero este análisis que yo hago referencia también lo hice cuando el equipo ganaba, nosotros en los mejores momentos y en las mejores victorias fuimos muy críticos del equipo. A mí no me cambia mi estado emocional la victoria o la derrota, yo soy siempre igual.

+ Gustavo hoy se vió muchos trabajos de pelota parada tanto en ataque como en defensa. ¿ Crees que están siendo débiles en el juego aéreo?

- No, es parte de la planificación y del métedo. Nosotros hasta el momento no hemos recibido goles, pero tampoco hemos convertido. Entonces esta semana que pudimos trabajar más tiempo debido a las Elecciones, hicimos doble turno y tratamos de mejorar en este aspecto que nos va a ayudar en el juego. La pelota parada en un arma que no estamos aprovechando ni en ataque ni en defensa.

+ ¿Vas a seguir con el mismo esquema?

- Nosotros ya al final del año pasado evaluamos la posibilidad de jugar con tres centrales y los tres centrales tienen diferentes maneras de pararlos, podes hacerlo con un cinco en segunda o con un central con características específicas. El partido pasado jugamos con un central más pero tranquilamente puede jugar un cinco hundido de las características de Adrián Arregui o Rodrigo De Ciancio.