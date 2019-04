Próxima parada, el octágono

Ya está todo listo para que los peleadores salgan a hacer lo suyo dentro del octágono. Caín Velásquez y Junior Dos Santos se enfrentarán por el cinturón de peso pesado de UFC y podrás seguir cada instante a través de VAVEL.COM

La primer batalla fue para el brasilero, ganando por nocaut en el primer round. La revancha llegó en UFC 155 y esta vez, Caín Velásquez recuperó el cinturón en una paliza de cinco rounds que le propinó a Dos Santos. Mañana será la pelea de desempate, los dos ya saben lo que es perder el cinturón ante su oponente y se conocen bastante. La pregunta que nos hacemos todos es si será la última entre ellos. Lo que sí sabemos todos, es que el show está asegurado.

En el combate co-estelar, Daniel Cormier, compañero de entrenamiento de Caín Velásquez, hace su última presentación en la categoría de los pesados ante Roy Nelson. En los pesajes se vieron grandes cambios físicos en los dos. De Cormier era esperable, ya que si quiere pelear en las 205 libras, tiene que bajar de peso con mucho tiempo. Por su parte, a Roy Nelson se lo vio mucho más flaco que en sus anteriores presentaciones, sin su panza característica pero con la barba y pelo largo que lo viene acompañando de hace rato.

La cartelera principal la podrán ver para toda la Argentina a través de América TV, por primera vez UFC en televisión abierta en el país.

A continuación los pesajes oficiales del día y cómo ver el evento:

Cartelera Principal:

por América a las 23 hs

Cain Velasquez (241) vs. Junior dos Santos (240)

Daniel Cormier (224) vs. Roy Nelson (249)

Gilbert Melendez (156) vs. Diego Sanchez (156)

Shawn Jordan (255) vs. Gabriel Gonzaga (257)

John Dodson (125) vs. Darrell Montague (126)

Cartelera Preliminar:

a través de ufc.tv a partir de las 19hs

Tim Boetsch (186) vs. C.B. Dollaway (186)

Nate Marquardt (171) vs. Hector Lombard (169)

Sarah Kaufman (135) vs. Jessica Eye (135)

George Sotiropoulos (155) vs. K.J. Noons (156)

Cartelera Preliminar Facebook:

en Facebook.com/ufc a partir de las 19:15 hs.

T.J. Waldburger (170.5) vs. Adlan Amagov (171)

Tony Ferguson (155) vs. Mike Rio (156)

Jeremy Larsen (145.5) vs. Andre Fili (*148.5)

Dustin Pague (135) vs. Kyoji Horiguchi (135)

Resultados en libras.

*Andre Fili falló el peso y al decidir no bajarlo, cede el 20% de su bolsa.

Les dejamos los tres episodios de la previa de UFC 166: