Joshua Pacio Vs Hayato Suzuki II en Eternal Glory

El Campeonato ONE comenzará su calendario de eventos 2019 con una atracción épica en el Istora Senayan en Jakarta, Indonesia. El campeón mundial reinante ONE Straw, Joshua 'The Passion' Pacio hará su primera defensa del título mundial en el evento principal de ONE: ETERNAL GLORY el 19 de enero, y tendrá una segunda oportunidad consecutiva para vengar una derrota.

El filipino defenderá el oro contra el último hombre que lo derrote: el japonés Hayato Suzuki (20-1-2). La primera vez que estos dos guerreros se encontraron fue en ONE: REYES Y CONQUISTADORES en agosto de 2017.

En el debut promocional de Suzuki, no decepcionó. Rápidamente tomó 'The Passion' al suelo y lo envió por medio de un estrangulamiento trasero en la primera ronda. A pesar de que el entonces invicto luchador japonés obtuvo la victoria esa noche, fue su oponente quien alcanzó las alturas más altas en el próximo año y medio.

Foto: ONE Championship

La pérdida del sombrero motivó a Pacio a trabajar ampliamente en su juego por tierra con sus compañeros del Equipo Lakay en Baguio City, Filipinas. El luchador de 22 años de edad luego reclamó tres victorias consecutivas de detención para ganar el derecho de desafiar a Yoshitaka 'Nobita' Naito, el único otro hombre que lo derrotó alguna vez, en una revancha por el título mundial de ONE Strawweight en ONE: CONQUEST OF HEROES .

Frente a una multitud de capacidad en el Centro de Convenciones de Yakarta, Pacio superó al rey de la división para ganar un encuentro de cinco asaltos por decisión unánime y capturar la corona del peso paja.

Suzuki, sin embargo, se deslizó en su próxima pelea en ONE: LEGENDS OF THE WORLD en noviembre pasado. Alex 'Little Rock' Silva derrotó al guerrero de la prefectura de Ibaraki en Japón y lo envió a través de la barra de armado apenas unos momentos después del combate. El deportista de las MMA de 32 años presentó a sus siguientes tres oponentes a través de un estrangulamiento por detrás.

Ahora, desafiará a Pacio por el cinturón e intentará demostrar que su victoria anterior no fue una casualidad.