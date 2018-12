ONE Championship transmitirá en las propiedades de Turner Sports

Según los informes, la empresa de arte marciales mixta de la ciudad del león, Singapur, ONE Championship, ha llegado a los titulares en los últimos meses al adquirir todo tipo de talentos de renombre, desde el ex campeón de peso ligero de UFC y Bellator Eddie Alvarez hasta el ex campeón de peso mosca de UFC Demetrious Johnson hasta la estrella emergente Sage Northcutt. Ahora, los fanáticos que se preguntan cómo podrán seguir a algunos de sus luchadores favoritos en el futuro tendrán la oportunidad de verlos en la televisión de los EE. UU.

Bueno las buenas noticias llegan para los fanáticos porque dicha empresa de MMA ha alcanzado un acuerdo de tres años con Turner Sports para transmitir eventos en vivo a partir del próximo año.

De acuerdo con un informe de ESPN.com, que citó fuentes, el acuerdo entrará en vigencia en 2019 y requiere 24 eventos en todas las Plataformas Turner, incluyendo TNT (que se espera que transmita eventos a través de retardo de cinta) y B / R Live . La nueva asociación de transmisión comienza el 19 de enero con un evento en Yakarta, Indonesia. También se espera un reality show y otra programación de hombro.

La asociación se encuentra pisándole los talones a varias adquisiciones de agentes libres de alto perfil por parte de la promoción con sede en Asia. Se espera que el ex campeón de peso mosca de UFC Demetrious Johnson, quien fue adquirido en un 'intercambio' en octubre, haga su debut el 31 de marzo en Tokio, mientras que el ex campeón de peso ligero de UFC y Bellator Eddie Alvarez peleará el 22 de febrero o el 31 de marzo.

Se espera que el ex luchador de UFC Sage Northcutt, el fichaje más reciente de ONE, debutará el 22 de febrero en Singapur, según ESPN. Para más información sobre el próximo calendario de ONE Championship, consulte la sección Rumores de MMA del sitio.