Andrey Koreshkov contra Lorenz Larkin el 29 de marzo de 2019

Los éxitos siguen llegando para Bellator MMA. El 2018 aún no está en los libros y ya tenemos SIETE tarjetas en el expediente del añol 2019. Si no ha estado al tanto, aquí hay un resumen rápido de las seis programadas antes del anuncio de hoy.

Bellator 214 “Fedor vs. Bader” - 26 de enero - El foro en Inglewood, California

Bellator 215 “Pitbull vs. Scope” - 9 de febrero - Metro Radio Arena en Newcastle-on-Tyne, Inglaterra

Bellator 216 “Mitrione vs 'Kharitonov' - 15 de febrero - Mohegan Sun Arena en Uncasville, Connecticut

Bellator 217 'MVP vs. Daley' - 16 de febrero - Mohegan Sun Arena en Uncasville, Connecticut

Bellator 218 'Gallagher vs. Graham' - 23 de febrero - 3Arena en Dublín , Irlanda

Bellator 219 “Sanchez vs. Grimshaw” - 22 de marzo - WinStar World Casino en Thackerville, Oklahoma

Todas las fechas y los números de eventos están sujetos a cambio, por supuesto. Ahora puede agregar otro evento al calendario y es para el 29 de marzo de 2019 en Pechanga Resort Casino encabezado por el ex campeón de peso welter Andrey Koreshkov (21-3) y el ex No. 1 Lorenz Larkin (20-7, 1 NC) en el evento principal de lavelada.



Koreshkov buscará recuperarse de su derrota en el Bellator 206 ante Douglas Lima en el tramo de apertura del Gran Premio de peso welter, mientras que Lorenz Larkin irá para extender su racha de victorias a tres después de las victorias consecutivas sobre Fernando González e Ion Pascu. En esta fecha temprana no se han anunciado otros combates para la tarjeta.