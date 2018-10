ATP DE BEIJING: DÍA 1

Desde el día de hoy y hasta el 7 de octubre, tendrá lugar una nueva edición del ATP 500 de Beijing, también conocido como el "China Open". El certamen, que reparte casi 3.000.000 de dólares en premios y tiene como su último campeón a Rafael Nadal (ausente en esta edición), comenzó con seis partidos.

El primero de ellos fue entre el español Feliciano López (71º) y el croata Borna Coric (18º). En lo que fue el segundo enfrentamiento entre ambos (el anterior fue victoria para Coric en el US Open 2016), el tenista oriundo de Toledo logró llevarse la victoria en un ajustado 7-5/5-7 y 7/5, en 2 horas y 46 minutos de juego.

Terminado el encuentro, se enfrentaron Karen Khachanov (24º) y Sam Querrey (54º). El ruso, en un gran nivel, logró llevarse el duelo en un cómodo doble 6/4, en 1 hora y 16 minutos. Así, Khachanov se tomó revancha con el estadounidense, quién lo había eliminado en Cincinnati en esta temporada.

Luego, tocó el turno de Márton Fucsovics (45º) y Andreas Seppi (46º). Tras haberse visto las caras por primera vez en Canberra en Enero de este año (triunfo de Seppi 7-5/4-6 y 3-6), el húngaro y el italiano volvieron a enfrentarse en un certamen. Esta vez, fue victoria para Fucsovics por 6/3 y 6/4, en un total de 1 hora y 40 minutos de juego.

Más tarde, el británico Kyle Edmund, número 16 del ranking ATP y quinto pre-clasificado del certamen, hizo su debut frente al alemán Peter Gojowczyk (70º). En un partido que parecía tener todo controlado el germano, finalmente terminó quedándose con las manos vacías tras la gran remontada de Edmund, quien terminó llevándose el triunfo por 3-6/ 6-1 y 6/2, en 1 hora y 33 minutos de juego.

Pasadas las 6 de la mañana (hora Argentina), hicieron su debut el canadiense Vasek Pospisil (83º) y el serbio Dusan Lajovic (55º). Ambos tenistas ya se había enfrentado por primera vez en Hertogenbosch en el 2014, dónde fue victoria para el serbio, y hace muy poquito en Indian Wells 2017 (victoria de Pospisil). En esta oportunidad, Lajovic fue más que su rival y logró llevarse una luchada victoria por 2-6 / 6-4 y 6/4.

Finalizando la jornada, se enfrentaron el local Wu Yibing (422º) y el tunecino Malek Jaziri (61º). El jovén chino, quién es una de las grandes promesas del tenis de su país, se llevó el triunfo ante el experimentado Jaziri por 6/4 y 6/3, metiéndose en la segunda ronda del certamen asiático.

También, tuvieron participación pero en dobles los argentinos Leo Mayer (52º) y Juan Martín Del Potro (4º), quiénes vencieron a la pareja conformada por el alemán Alexander Zverev (5º) y el ruso Andrei Rubilov (68º) por 6/2-3/6 y 11/9. Cabe destacar que tanto Del Potro como Mayer harán su debut en singles mañana, cuándo enfrenten al italiano Matteo Berretini y al español Albert Ramos respectivamente.

A continuación, la agenda de los partidos que se disputarán el día de mañana:

Fernando Verdasco vs Gael Monfils (01:30 a.m)

Matteo Berrettini vs Leonardo Mayer (01:30 a.m)

Mischa Zverev vs Filip Krajinovic (03:00 a.m.)

Ryan Harrison vs Grigor Dimitrov (03:30 a.m.)

Jack Sock vs Nikoloz Basilashvili (04:30 a.m)

Juan Martín Del Potro vs Albert Ramos (05:00 a.m.)

Joao Sousa vs Andrei Rubilov ( 06:00 a.m.)

Fabio Fognini vs Radu Albot (07:30 a.m.)

Marcos Baghdatis vs Marco Cecchinato (07:30 a.m.)

Roberto Bautista Agut vs Alexander Zverev (10:00 a.m)

(Todos los horarios mencionados son con hora de Argentina y son horarios aproximados)