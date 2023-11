Brasil vai disputar Pré-Olímpico de Basquete em busca da vaga em Paris 2024

Foram definidos nesta segunda-feira, (27), os grupos do Pré-Olímpico de Basquete Masculino, que será disputado na Letônia. O Brasil está no Grupo B e vai precisar vencer, além dos donos da casa, também as seleções de Montenegro, Geórgia, Filipinas e Camarões. Apenas o campeão garante uma vaga nos Jogos Olímpicos de 2024, em Paris.

O Brasil terá uma missão difícil se quiser se classificar. Tendo disputado os Jogos Olímpicos pela última vez em 2016, nas Olimpíadas do Rio, a seleção do técnico Gustavo Conti vai em busca da última chance de garantir uma vaga na edição de 2024.

Além dos jogos disputados na cidade de Riga, na Letônia, existem outros Pré-Olímpicos acontecendo ao redor do mundo. Espanha, Grécia e Porto Rico são as outras sedes do torneio, onde apenas os campeões também se classificam.

São dois grupos com três equipes em cada um deles, sendo que o sorteio foi feito levando em conta a posição das equipes no ranking da FIBA. Os brasileiros enfrentarão Montenegro e Camarões na primeira fase. No Grupo A, se enfrentam Letônia, Geórgia e Filipinas.

Foto: Divulgação/FIBA

Os dois primeiros colocados de cada grupo se classificam para a semifinal, e, por fim, os vencedores desses confrontos se enfrentam na final para decidir quem fica com a vaga. Até o momento, oito seleções já estão classificadas para Paris 2024, sendo elas: Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Sérvia, Japão, Austrália e Sudão do Sul.

“Torneio muito equilibrado, com seleções importantes, mas compostas por grandes jogadores”, afirmou Gustavo de Conti. “Pelo que fizeram na Copa do Mundo e por ser sede, a Letônia entra com favoritismo, mas tenho certeza de que podemos ser muito competitivos. Então, o primeiro pensamento é fazer uma boa preparação e passar pelo grupo, para assim ter a possibilidade de jogar pela vaga na fase decisiva”.

O que podemos esperar do Brasil?

A seleção teve uma grande Copa do Mundo, que ocorreu nos meses de agosto e setembro deste ano. Inclusive, venceu a seleção do Canadá, liderada por Shai Gilgeous-Alexander, e diversas outras estrelas da NBA.

No entanto, após a derrota para a Letônia, na qual o Brasil precisará vencer para poder se classificar pelo Pré-Olímpico, e a vitória da seleção canadense contra a Espanha, as duas vagas diretas para equipes das Américas ficaram com os EUA e o Canadá.

As seleções de Montenegro e Letônia são consideradas favoritas em relação ao Brasil. A primeira, liderada pelo pivô Nikola Vučević, do Chicago Bulls, teve uma campanha semelhante à dos brasileiros na última Copa do Mundo. Já os anfitriões foram adversários do Brasil na competição e terão o fator casa como trunfo para conquistar a vaga olímpica.

Embora seja uma tarefa difícil, a Seleção Brasileira de Basquete tem boas chances de se classificar e contará com os jovens Yago Mateus, armador do Estrela Vermelha, da Sérvia, um dos destaques da última Copa do Mundo, além dos alas Bruno Caboclo, ex-NBA e atualmente no Partizan, também da Sérvia, e Gui Santos, dos Golden State Warriors, para tentar disputar os Jogos Olímpicos na modalidade em 2024.