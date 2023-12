LeBron James volta a criticar coletivo do Los Angeles Lakers: "Não sei o que somos"

O Los Angeles Lakers têm tido uma campanha irregular na atual edição da NBA. Na última quinta-feira (30), a equipe perdeu para o Oklahoma City Thunder fora de casa por 133 a 110, com uma diferença de 23 pontos. Após o confronto, o veterano e astro da liga, LeBron James, voltou a criticar o desempenho coletivo da equipe.

“A verdade é que não sei o que somos enquanto time nesse momento. Afinal, nós não temos um grupo ainda. Sei o que são muitos jogadores desse elenco individualmente, mas, como coletivo, não tenho ideia. Simplesmente não temos esse senso de unidade ainda. Então, é bem difícil saber o que esperar a seguir”, disse LeBron James.

“Acho que jogamos um basquete muito bom no primeiro período. Mas, com o passar do jogo, dava para notar as pernas mais pesadas. Percebe-se que estávamos na terceira partida em quatro noites, um back-back. O corpo começa a sentir, em particular, com um time jovem como Oklahoma City do outro lado”, disse o veterano de 38 anos.

Atenção nos primeiros minutos

Na última semana, LeBron James pediu atenção aos primeiros minutos nos jogos dos Lakers. O veterano ficou irritado devido à falta de concentração, o que resultava em placares negativos nos primeiros períodos.

"Demos a nós mesmos uma chance de lutar, mas é complicado quando você está perdendo por tantos pontos, especialmente quando está indo para o quarto período contra um ataque poderoso."

Situação na classificação

O Los Angeles Lakers são o sétimo colocado da Conferência Oeste da NBA. A equipe angelina atuou em 20 partidas, nas quais venceu 11 e perdeu outras nove. Dessa forma, atualmente, o time está garantindo vaga no play-in.

Motivo para cobrar

LeBron James, de 38 anos, segue voando na NBA. Veterano, campeão e com alguns MVP's no currículo, o astro da liga segue tendo números entre os melhores. 'Papai LeBron', como é conhecido carinhosamente tem média de 24.8 pontos, 7.8 rebotes e 6.3 assistências.