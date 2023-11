Primeiro Power Ranking da NBA na temporada tem Celtics na liderança e Clippers decepcionando

Após um início agitado de época, o primeiro Power Ranking da NBA na temporada mostrou um líder no qual muitos já esperavam, mas também algumas surpresas, tanto pelo lado positivo, quanto pelo lado negativo.

Realizado pelo The Playoffs, a lista se inicia com o Boston Celtics na primeira posição. Liderados por Jayson Tatum, um dos principais candidatos a MVP da temporada, e com a adição de Kristaps Porzingis e Jrue Holiday, os Celtas começaram ainda mais fortes, liderando a Conferência Leste com uma campanha de 12 vitórias e 3 derrotas até o momento, se colocando como um dos postulantes ao título da NBA.

Em segundo lugar, uma grata surpresa. O Minnesota Timberwolves de Anthony Edwards, Karl Anthony-Towns e Rudy Gobert tem superado as expectativas, liderando a Conferência Oeste e mostrando muita solidez defensiva. Fechando o top 3, temos o atual campeão Denver Nuggets, que mesmo com a lesão de Jamal Murray, faz boa campanha liderado pelo craque sérvio Nikola Jokic.

Até o momento, a principal decepção é o Los Angeles Clippers. A franquia angelina gerou grandes expectativas no início desta temporada com o trio Russell Westbrook, Paul George e Kawhi Leonard, além da adição de James Harden ao elenco, vindo em troca do Philadelphia 76ers. No entanto, os resultados ainda não chegaram, e a equipe tenta aprimorar o entrosamento entre eles para poder sonhar mais alto nesta temporada.

Confira abaixo o Power Ranking completo:

#1 Boston Celtics (12-3)

#2 Minnesota Timberwolves (11-3)

#3 Denver Nuggets (10-5)

#4 Oklahoma City Thunder (11-4)

#5 Milwaukee Bucks (10-5)

#6 Philadelphia 76ers (10-5)

#7 Dallas Mavericks (10-5)

#8 Sacramento Kings (8-6)

#9 Miami Heat (10-5)

#10 Orlando Magic (10-5)

#11 Indiana Pacers (8-6)

#12 Los Angeles Lakers (9-7)

#13 New York Knicks (8-6)

#14 Phoenix Suns (9-6)

#15 Cleveland Cavaliers (8-7)

#16 Houston Rockets (7-6)

#17 New Orleans Pelicans (8-7)

#18 Golden State Warriors (7-9)

#19 Atlanta Hawks (7-7)

#20 Los Angeles Clippers (6-7)

#21 Brooklyn Nets (6-8)

#22 Toronto Raptors (7-8)

#23 Utah Jazz (4-11)

#24 Chicago Bulls (5-11)

#25 Charlotte Hornets (5-9)

#26 San Antonio Spurs (3-12)

#27 Memphis Grizzlies (3-11)

#28 Portland Trail Blazers (4-11)

#29 Washington Wizards (2-12)

#30 Detroit Pistons (2-13)