Minas encara Corinthians, fora de casa, pelo NBB

De olho na reabilitação no NBB CAIXA (Novo Basquete Brasil), o Minas volta à quadra nesta quinta-feira (14/12), às 19h, diante do Corinthians, no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo. O confronto terá transmissão ao vivo pelo SporTV.

Líder da competição, a Tempestade tem uma campanha de 10 triunfos em 12 jogos. A equipe paulista, por outro lado, ocupa a 14ª posição, com quatro vitórias e sete derrotas.

"Tivemos uma derrota que não podemos aceitar como um processo natural, jogando dentro de casa. Entramos com uma energia diferente, abaixo do que deveríamos. Depois, até melhoramos no aspecto defensivo, mas não conseguimos reverter. Precisamos dar uma resposta rápida e voltar a jogar da maneira que fez a gente estar na primeira colocação", avaliou o técnico Léo Costa.

Ainda na capital paulista, o Minas tem mais um compromisso pelo NBB antes de retornar a Belo Horizonte. No sábado (16/12), a equipe minastenista encara o Pinheiros, às 17h, no Ginásio Poliesportivo Henrique Villaboim.

NBB - Primeiro Turno

13/10 | Flamengo 70 x 87 Minas | Maracanãzinho

21/10 | Botafogo 76 x 96 Minas | Tijuca Tênis Clube

23/10 | Vasco 60 x 72 Minas | Gin. de São Januário

8/11 | São José 67 x 77 Minas | Gin. Linneu de Moura

10/11 | Mogi 70 x 79 Minas | Gin. Prof. Hugo Ramos

16/11 | Minas 99 x 80 Bauru | Arena UniBH

18/11 | Minas 71 x 81 Sesi Franca | Arena UniBH

23/11 | São Paulo 75 x 83 Minas | Gin. Dr. Antônio Leme N. Galvão

25/11 | Paulistano 71 x 86 Minas | Gin. Antônio Prado Jr

29/11 | Minas 85 x 82 Unifacisa | Arena UniBH

1º/12 | Minas 93 x 88 Fortaleza B.C. | Arena UniBH

6/12 | Minas 67 x 68 Cerrado | Arena UniBH

14/12 - 19h | Corinthians x Minas | Gin. Wlamir Marques | SporTV

16/12 - 17h | Pinheiros x Minas | Gin. Pol. Henrique Villaboim

20/12 - 19h | Minas x BRB/Brasília | Arena UniBH

22/12 - 19h | Minas x Pato Basquete | Arena UniBH

27/12 - 19h | Minas x Caxias | Arena UniBH

29/12 - 19h | Minas x União Corinthians | Arena UniBH