Em casa, Minas encara último desafio antes do Mundial

Antes de embarcar para a Índia, onde disputará o Mundial de Clubes, a equipe Itambé Minas tem mais um compromisso pela Superliga BET7K Masculina 2023/24. Nesta terça-feira (28), às 19h, o time minastenista vai receber o Apan/Roll-on Blumenau, na Arena UniBH.

O técnico do Itambé Minas, Guilherme Novaes, comentou sobre o confronto. “O Blumenau é uma equipe que, assim como a nossa, passou por uma reformulação muito grande, mas tem atletas de qualidade no elenco e um saque muito forte. Vamos entrar em quadra com atitude para tentar neutralizar todos os pontos fortes do nosso adversário. Apesar do resultado adverso na última rodada, o nosso time segue confiante”, afirma.

No momento, o Itambé Minas está na vice-liderança da Superliga, com nove pontos. O time minastenista venceu três dos quatro jogos que disputou. O Blumenau, no entanto, entrou em quadra apenas uma vez nesta edição da competição e, atualmente, ocupa a 11ª posição na tabela, com um ponto. Na temporada passada, as equipes se enfrentaram duas vezes, com uma vitória para cada lado.

Superliga BET7K masculina | Fase classificatória - Turno

10/11 | Itambé Minas 3 x 0 Joinville | Arena UniBH | 25/21, 25/20 e 25/22

13/11 | Araguari 0 x 3 Itambé Minas | Araguari (MG) | 25/21, 25/22 e 25/22

20/11 | Itambé Minas 3 x 0 Suzano | Arena UniBH | 25/22, 25/23 e 25/18

24/11 | São José 3 x 0 Itambé Minas | São José dos Campos (SP) | 25/17, 25/23 e 25/21

28/11 - 19h | Itambé Minas x Apan/Roll-on Blumenau | Arena UniBH | Canal Vôlei Brasil

18/12 - 18h30 | Itambé Minas x MOC América | Arena UniBH | SporTV

20/12 - 21h | Sada Cruzeiro x Itambé Minas | Contagem (MG) | SporTV

23/12 - 18h30 | Vedacit Guarulhos x Itambé Minas | Guarulhos (SP) | SporTV

7/1 - 16h | Itambé Minas x Azulim Gabarito Monte Carmelo | Arena UniBH | SporTV

13/1 - 18h30 | Sesi Bauru x Itambé Minas | Bauru (SP) | SporTV

16/1 - 21h | Itambé Minas x Vôlei Renata | Arena UniBH | SporTV